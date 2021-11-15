Українці самі фіксуватимуть порушення ПДР на дорогах: у МВС розкрили деталі

В Україні водії зможуть фіксувати порушення ПДР / stolica-s.su

В Україні можуть запровадити практику фіксування порушення ПДР самими водіями на дорозі, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Як пояснив він в ефірі телеканалу Україна 24, водії зможуть самостійно фіксувати чужі порушення ПДР на відеореєстратори і передавати відео в поліцію.

За словами глави МВС, у Верховній Раді вже знаходиться відповідна законодавча ініціатива.

Він упевнений, що нововведення може підвищити профілактику порушень ПДР в Україні.

"Наприклад, подвійна суцільна або проїзд на червоне світло, могли передавати ці відео в правоохоронні органи, в поліцію зокрема, і завдяки цьому особа могла б притягуватися до адміністративної відповідальності", - підкреслив міністр внутрішніх справ.

Реклама

Монастирський додав, що проект цієї законодавчої ініціативи потребує великого обговорення, але саме ці випадки показують, що він сьогодні необхідний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 1 жовтня водії автомобілів, проїжджаючи поза населеними пунктами, повинні протягом найближчих семи місяців включати денні ходові вогні (щоб бути більш помітними на дорогах).Як кажуть у поліції нагадали, у разі відсутності в конструкції транспортного засобу денних ходових вогнів, необхідно вмикати ближній.