В Україні відповіли на різку відмову Байдена щодо винищувачів для ЗСУ

Білий дім підтримав рішення президента США Джо Байдена не відправляти в Україну літаки F-16.

Байден, винищувачі / president.gov.ua, US air

Міністр оборони України Олексій Резніков відповів на різку відмову президента США Джо Байдена надати Україні винищувачі.

За його словами, кожен вид допомоги в нашій країні проходив через відмову у союзників. Це всього-на-всього перший етап.

Як пояснив Резніков, кожна військова допомога проходила через ряд етапів, а саме:

етап "ні" , тобто відмова;

етап "давайте обговоримо і вивчимо можливості";

етап "давайте готувати екіпаж";

етап "прибуття".

"Так було з HIMARS, з тими ж Bradley. Згадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було "ні", а тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю в наступну "літакову коаліцію". Але завжди спочатку повинен бути лідер, тому я тут (у Парижі – ред.)", - додав міністр.

Що сказав Байден

Білий дім підтримав рішення президента США Джо Байдена не відправляти в Україну літаки F-16.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що США вже і так посилають або анонсували військову допомогу для відправки Україні, включаючи танки Abrams.

Сам президент США Джо Байден заявив, що не розглядає питання передачі винищувачів Україні.

Літаки F-16 для України

20 січня стало відомо, що Кабінет Міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо про це попросить київський уряд. Таку заяву озвучив під час парламентських дебатів міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

21 січня посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що в США очікується широка підтримка ініціативи союзників про передачу Україні винищувачів F-16. Адміністрація Джо Байдена позитивно реагує на будь-яку допомогу українським військам.

25 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував початок роботи з отримання Україною американських винищувачів F-16.

30 січня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща може передати Україні свої винищувачі F-16 тільки в координації з НАТО.

Пізніше 30 січня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ.

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