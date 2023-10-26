"Штурмувати нікому, три каліки": окупант розповів про шалені втрати РФ

Російський окупант зізнався, що українські військові майстерно знищують ворога.

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Окупант розповів про шалені втрати / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російське командування кидало на штурм окупантів, щоб ті захопили українські позиції. Але ЗСУ знищують ворога і завдають йому шалених втрат. Про це зізнався російський солдат у розмові, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він зізнався, що у РФ настільки великі втрати, що вже "штурмувати нікому".

"Ти що там, як справи, вас хоч не задіють в штурмі? ... Прогнози залишають бажати кращого. У нас теж вже штурмувати нікому. Три каліки", - кажуть окупанти. відео дня

Дивіться відео з перехопленням розмови окупантів:

Окупанти розповіли про шалені втрати / фото: скріншот

Ситуація в Авдіївці

Раніше повідомлялося, що російські окупанти штурмують позиції ЗСУ під Мар’їною та Авдіївкою і зазнають колосальних втрат. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Генерал-майор запасу і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун повідомив про зміну фронту на Донбасі. За його словами, у Росії немає потенціалу захопити нові території та здійснити прорив. Експерт прокоментував хід бойових дій на Куп'янському та Авдіївському напрямку фронту.

Нагадаємо, ЗСУ назвали рекордні втрати у боях за Авдіївку. З моменту початку масованого наступу на Авдіївку противник втратив пораненими та убитими понад 5 тисяч солдатів. Деякі підрозділи ворога починають бунтувати.

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