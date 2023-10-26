"Штурмувати нікому, три каліки": окупант розповів про шалені втрати РФ

Російське командування кидало на штурм окупантів, щоб ті захопили українські позиції. Але ЗСУ знищують ворога і завдають йому шалених втрат. Про це зізнався російський солдат у розмові, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України. Відео вже розлетілося в Мережі.
Він зізнався, що у РФ настільки великі втрати, що вже "штурмувати нікому".
"Ти що там, як справи, вас хоч не задіють в штурмі? ... Прогнози залишають бажати кращого. У нас теж вже штурмувати нікому. Три каліки", - кажуть окупанти.відео дня
Дивіться відео з перехопленням розмови окупантів:
Ситуація в Авдіївці
Раніше повідомлялося, що російські окупанти штурмують позиції ЗСУ під Мар’їною та Авдіївкою і зазнають колосальних втрат. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Генерал-майор запасу і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун повідомив про зміну фронту на Донбасі. За його словами, у Росії немає потенціалу захопити нові території та здійснити прорив. Експерт прокоментував хід бойових дій на Куп'янському та Авдіївському напрямку фронту.
Нагадаємо, ЗСУ назвали рекордні втрати у боях за Авдіївку. З моменту початку масованого наступу на Авдіївку противник втратив пораненими та убитими понад 5 тисяч солдатів. Деякі підрозділи ворога починають бунтувати.
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