Бунт морпіхів РФ під Вугледаром: у ЗСУ розкрили подробиці величезних втрат окупантів

Морпіхи РФ зазнають втрат в Україні / УНІАН

Російські окупанти зазнали великих втрат у боях біля населеного пункту Павлівка в Донецької області, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

У розташування пошарпаних частин РФ направили офіцерів, щоб придушити бунт незадоволених, повідомив він в ефірі національного марафону.

За даними спікера Східного угруповання військ ЗСУ, втрати зазнали підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

"Це правда, там великі втрати (серед окупантів під Павлівкою, - ред.), вони звернулися до губернатора. Більш того, ми сьогодні маємо перехоплення, що з Тихоокеанського флоту до них їдуть офіцери-вихователі, колишні політруки з метою погасити цей бунт і піднімати їх морально-психологічний стан", — додав Череватий.

Бунт морпіхів РФ під Вугледаром

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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