В Україні з 1 січня змінився вік виходу на пенсію: кому потрібно купувати стаж

В Україні з 1 січня змінився вік виходу на пенсію / УНІАН

В Україні з 1 січня 2022 року змінилися вимоги до пенсійного віку - відповідно до нових етапів пенсійної реформи та Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

У зв'язку з подальшим впровадженням пенсійної реформи в 2022 році отримувати пенсію після досягнення 60 років зможуть лише українці, які мають достатню кількість років страхового стажу, пише НВ.

читайте такожМінімалка для пенсіонерів: українцям назвали мінімальний розмір пенсіїУ 2022 році мінімальна тривалість страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років (незалежно від статі) збільшиться на 12 місяців і становитиме 29 років.

Пенсію за віком у 2022 році не зможуть отримувати:

люди, які досягли віку 60 років, але мають менше 29 років страхового стажу;

люди, які досягли віку 63 років, але мають менше 19 років стажу (необхідно від 19 до 29 років стажу);

люди, які досягли віку 65 років, але не мають як мінімум 15 років стажу (необхідно мати від 15 до 19 років стажу).

Якщо людині вже виповнилося 60 років, а офіційного трудового стажу для виходу на пенсію недостатньо, його можна докупити. На даний час вартість одного року стажу становить близько 34 тис.

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Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, кому держава підвищить мінімальну пенсію вже на початку 2022 року.

За словами Шмигаля, з 1 січня наступного року мінімальна пенсійна виплата на рівні не менше 7,8 тисячі гривень встановлюється кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловікові) військовослужбовців, які загинули в зоні проведення АТО/ООС.

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