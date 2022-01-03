Хто ризикує залишитися без пенсії в 60 років: українцям підвищують пенсійний вік

/ УНІАН

В Україні посилюються вимоги щодо страхового стажу для виходу на пенсію у 60-річному віці.

У 2022 році потенційному пенсіонеру для виходу на пенсію в цьому році необхідно накопичити 29 років трудового стажу, пише Obozrevatel.

Пенсійна реформа передбачає, що до 2027 року щорічно зростатимуть вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію.

Страховий стаж для виходу на пенсію:

від 30 років стажу - у 2023 році;

від 31 року стажу - у 2024 році;

від 32 років стажу - у 2025 році;

від 33 років стажу - у 2026 році;

від 34 років стажу - у 2027 році;

від 35 років стажу – у 2028 році.

Хто зможе вийти на пенсію в 2022 році

Для виходу на пенсію існують встановлені вимоги за віком і страховим стажем:

у 60-річному віці буде стаж від 29 років;

у 63-річному віці буде стаж 19-29 років;

у 65-річному віці буде стаж 15-19 років.

Кому не світить пенсія

На пенсію не зможуть претендувати особи, чий стаж не більше 15 років.

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Для зазначеної категорії українців передбачені тільки допомоги, якщо їх дохід менше, ніж прожитковий мінімум.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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