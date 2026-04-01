В Україні почали виплачувати 1500 грн: хто і коли зможе отримати допомогу

Кошти надійдуть одноразово у квітні на спецрахунки у банках або через Укрпошту.

Про що мова:

В Україні стартували виплати цільової підтримки для пенсіонерів

Протягом квітня кошти надійдуть на спецрахунки у банках або через Укрпошту

Додаткових заяв чи звернень не потрібно

Відсьогодні, з 1 квітня, в Україні розпочинаються виплати 1500 грн в рамках програми цільової підтримки для пенсіонерів та вразливих категорій населення.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Хто може отримати виплату

Пенсіонери за віком;

Люди з інвалідністю;

Малозабезпечені родини;

Отримувачі базової соцдопомоги;

ВПО серед отримувачів соцвиплат;

Багатодітні сім’ї;

Одинокі матері.

Якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, виплата буде проведена один раз.

За словами прем'єрки, кошти надійдуть один раз протягом квітня на рахунки в банках або через Укрпошту. Додаткових заяв чи звернень не потрібно.

"Програма розрахована підтримати тих, хто з огляду на рівень доходів відчуває вплив росту світових цін на пальне. A це впливає на вартість життєво необхідних продуктів і послуг", - зазначила Свириденко.

В чому проблема кешбеку на пальне - думка експерта Як писав Главред, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що ініціатива не є соціально справедливою і не вирішує системних проблем. Він пояснює, що власники автомобілів не належать до соціально вразливих груп, і в багатьох європейських країнах наявність авто автоматично виключає право на державні пільги чи субсидії. Крім того, допомога розподіляється між усіма автовласниками незалежно від доходів, а сама компенсація незначно впливає на витрати водіїв. "Та тисяча гривень на місяць — це фактично символічна допомога. Вона не стане суттєвою підтримкою ні для власників бюджетних авто, ні тим більше для власників дорогих машин", — каже Куюн. Експерт зазначає, що справедливішим було б адресне надання підтримки, а великі обсяги споживання оплачувати за ринковими тарифами, і для цього вже є технічні можливості, проте потрібна політична воля для реалізації таких змін.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні готуються нові програми допомоги для людей. Зокрема, готується програма спеціальної доплати для українських пенсіонерів. Також українцям планують компенсувати частину витрат на пальне.

Як повідомляв Главред, з 1 березня 2026 року пенсії і страхові виплати для мільйонів українців проіндексовані на 12,1%. Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і підтримує рівень доходів людей в умовах зростання цін.

Також відомо, що частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без виплат на 2-3 місяці через непроходження обов’язкової ідентифікації.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

