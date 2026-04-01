В Україні почали виплачувати 1500 грн: хто і коли зможе отримати допомогу

Про що мова:
- В Україні стартували виплати цільової підтримки для пенсіонерів
- Протягом квітня кошти надійдуть на спецрахунки у банках або через Укрпошту
- Додаткових заяв чи звернень не потрібно
Відсьогодні, з 1 квітня, в Україні розпочинаються виплати 1500 грн в рамках програми цільової підтримки для пенсіонерів та вразливих категорій населення.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Хто може отримати виплату
- Пенсіонери за віком;
- Люди з інвалідністю;
- Малозабезпечені родини;
- Отримувачі базової соцдопомоги;
- ВПО серед отримувачів соцвиплат;
- Багатодітні сім’ї;
- Одинокі матері.
Якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, виплата буде проведена один раз.
За словами прем'єрки, кошти надійдуть один раз протягом квітня на рахунки в банках або через Укрпошту. Додаткових заяв чи звернень не потрібно.
"Програма розрахована підтримати тих, хто з огляду на рівень доходів відчуває вплив росту світових цін на пальне. A це впливає на вартість життєво необхідних продуктів і послуг", - зазначила Свириденко.
В чому проблема кешбеку на пальне - думка експерта
Як писав Главред, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що ініціатива не є соціально справедливою і не вирішує системних проблем. Він пояснює, що власники автомобілів не належать до соціально вразливих груп, і в багатьох європейських країнах наявність авто автоматично виключає право на державні пільги чи субсидії.
Крім того, допомога розподіляється між усіма автовласниками незалежно від доходів, а сама компенсація незначно впливає на витрати водіїв.
"Та тисяча гривень на місяць — це фактично символічна допомога. Вона не стане суттєвою підтримкою ні для власників бюджетних авто, ні тим більше для власників дорогих машин", — каже Куюн.
Експерт зазначає, що справедливішим було б адресне надання підтримки, а великі обсяги споживання оплачувати за ринковими тарифами, і для цього вже є технічні можливості, проте потрібна політична воля для реалізації таких змін.
Виплати - останні новини України
Як раніше повідомляв Главред, в Україні готуються нові програми допомоги для людей. Зокрема, готується програма спеціальної доплати для українських пенсіонерів. Також українцям планують компенсувати частину витрат на пальне.
Як повідомляв Главред, з 1 березня 2026 року пенсії і страхові виплати для мільйонів українців проіндексовані на 12,1%. Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і підтримує рівень доходів людей в умовах зростання цін.
Також відомо, що частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без виплат на 2-3 місяці через непроходження обов’язкової ідентифікації.
Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.
