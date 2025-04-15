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Нардепка попередила, кого з українців оштрафують за торгівлю в інтернеті

Анна Косик
15 квітня 2025, 16:27
181
Податкова "полюватиме" не на усіх, хто продає на інтернет-майданчиках речі.
Покупки в интернете, Ольга Василевская-Смаглюк
Українці зможуть перепродавати використані речі через інтернет без сплати податків / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/zeolga96

Що сказала депутатка:

  • Податківці працюватимуть з тими, хто продає нові речі у великих масштабах
  • Вживані речі не є предметом цікавості для служб

Державна податкова служба України надсилає так звані "листи щастя" громадянам, які продають речі на інтернет-майданчиках. Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в етері Ранок.LIVE пояснила, кого можуть оштрафувати.

За її словами, податківців цікавлять лише ті особи, які продають нові, одноманітні товари у великих масштабах і при цьому не сплачують податки на мільйони гривень.

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"Податкова служба зацікавиться тими суб'єктами господарювання або фізичними особами, які не платять податки або торгують "у сіру", тільки якщо ці продажі досягають сотень на місяць, і це однорідний товар. Наприклад, телефони, навушники або щось, що не було у вжитку, нове, не є особистими речами людини, яка їх продає. Менші суми не зацікавлять податкову службу. ... Якісь вживані шкарпетки не є предметом цікавості", – наголосила нардепка.

Василевська-Смаглюк також пояснила, яким чином вираховують недобросовісних продавців. Податкова може бачити певні потоки даних, що йдуть через маркетплейси від певних суб'єктів господарювання або фізосіб. Відтак саме ця інформація стане основним джерелом для вжиття заходів щодо перевірки.

Штрафи в Україні - останні новини

Напередодні депутатка Ніна Южаніна попереджала, що Міністерство фінансів розробило законопроєкт, який передбачає щорічне передання даних про всіх онлайн-продавців у податкову. Якщо українці не сплачуватимуть податки за продажі, їм буде загрожувати штраф.

Нагадаємо, Главред повідомляв, що автомобілі з США можуть обернутися для українських водіїв неочікуваними проблемами — від штрафів до серйозніших санкцій, таких як арешт або тимчасова втрата водійського посвідчення.

Раніше також стало відомо, що деякі громадяни України, отримавши будинок у спадок, можуть несподівано зіткнутися з проблемами, пов’язаними з самовільною установкою газового обладнання попередніми власниками. Їх можуть оштрафувати на круглу суму.

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Хто така Ольга Василевська-Смаглюк?

Ольга Василевська-Смаглюк - українська журналістка, народна депутатка України IX скл. від партії "Слуга народу". Кандидатка у народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року (в. о. № 96), пише Вікіпедія.

Під час повномасштабного вторгнення організувала штаб для видачі людям гуманітарної допомоги, брала участь в організації евакуації населення, спільно з ГО "Добробат" організувала ремонт пошкоджених будинків на території Димерської, Бородянської, Іванківської громад Київщини, спільно з UNICEF UKRAINE відбудувала 10 укриттів в школах та садочках деокупованої Київщини, відновила амбулаторію в Загальцях, провела ремонт в Публічній бібліотеці Вишгорода та в Клавдіївській сільській бібліотеці

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