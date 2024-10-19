В Україні можуть розмістити ракети Tomahawk: експерт про важливий пункт Плану перемоги

Тарас Загородній назвав завдання-мінімум для України на переговорах із партнерами.

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Тарас Загородній оцінив перспективи передачі Україні ракет Tomahawk / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував озвучений президентом Володимиром Зеленським План перемоги України у війні проти країни-агресора РФ.

В інтерв'ю Главреду він оцінив третій пункт, який зводиться до пропозиції України розмістити на її території "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування".

"Це можуть бути Томагавки (ракета Tomahawk, - ред.) або американські ракети, здатні нести ядерний боєзаряд, але без нього. Усе це буде хороший варіант", - зазначив експерт.

Відповідаючи на запитання про те, чи зважиться Вашингтон на надання Україні ракет Tomahawk, експерт зазначив: "Це торг. Завдання мінімум для нас - отримати можливість бити вглиб території Російської Федерації".

Водночас Загородній додав, що необхідно висувати максимальні вимоги партнерам для того, щоб у підсумку дійти взаємовигідної угоди.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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Раніше повідомлялося про те, що Білий дім підтримує План перемоги Володимира Зеленського. У Вашингтоні наголосили, що переговори з представниками іноземних держав без України, неможливі.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що в таємних додатках до плану перемоги України йдеться про можливість проведення ударів углиб території Росії. Також визначено необхідну для цього зброю.

Як повідомлялося раніше, представник Держдепартаменту США Метью Міллер сказав, що Вашингтон продовжує обговорювати з Києвом План перемоги, ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

/ Инфографика Главреда

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