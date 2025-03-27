В Україні масово блокують банківські рахунки: за що покарали 26 тисяч громадян

За даними Мін'юсту 26 тисяч українців втратили доступ до банківських рахунків.

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В Україні 26 тисячам громадян заблокували банківські рахунки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Через порушення правил мобілізації 26 тисяч громадян втратили доступ до рахунків

Блокування переважно відбувається через несплату штрафів

52% торішніх штрафів ТЦК досі не сплачено

В Україні 26 тисячам громадян заблокували банківські рахунки через порушення правил мобілізації. Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції виданню РБК-Україна.

Зазначається, що в більшості випадків рахунки блокують через несплату штрафів. Це можливо лише після відповідного судового рішення, яке потім передають виконавчій службі.

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"За порушення мобілізації наразі заблоковано рахунки 26 тисяч осіб", – повідомили у Мін’юсті.

За даними Опендатабот, з початку року відкрито 10 тисяч проваджень через прострочені штрафи. Водночас 52% торішніх штрафів ТЦК досі не сплачено.

"Можна орієнтовно визначити, що суди скасовують штрафи приблизно у 78% випадків. Це високий відсоток", - розповів виданню юрист Максим Боярчуков.

Юристи радять не ігнорувати штрафи та сплачувати їх вчасно. Найефективніше вирішувати такі питання шляхом особистого звернення до ТЦК.

Штрафи за порушення правил мобілізації - новини за темою

Нагадаємо, громадяни, які мали статус "обмежено придатного", але не пройшли ВЛК до 5 лютого, будуть оштрафовані. Розмір штрафу – від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Згодом стало відомо, що до ухвалення законопроєкту №12457 територіальні центри комплектування не накладатимуть штрафи та не оголошуватимуть у розшук тих, хто не встигне пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого. Дедлайн проходження ВЛК перенесено на 5 червня.

Як повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093, що дозволяє військовозобов'язаним сплатити штраф із 50% знижкою (8500 грн замість 17 000 грн) у разі добровільного визнання порушення. Подати заяву можна особисто в ТЦК або через електронний кабінет у Резерв+.

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Що таке Міністерство юстиції України? Міністерство юстиції України — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики, пише Вікіпедія.

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