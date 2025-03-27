В Україні масово блокують банківські рахунки: за що покарали 26 тисяч громадян

Головне:
- Через порушення правил мобілізації 26 тисяч громадян втратили доступ до рахунків
- Блокування переважно відбувається через несплату штрафів
- 52% торішніх штрафів ТЦК досі не сплачено
В Україні 26 тисячам громадян заблокували банківські рахунки через порушення правил мобілізації. Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції виданню РБК-Україна.
Зазначається, що в більшості випадків рахунки блокують через несплату штрафів. Це можливо лише після відповідного судового рішення, яке потім передають виконавчій службі.
"За порушення мобілізації наразі заблоковано рахунки 26 тисяч осіб", – повідомили у Мін’юсті.
За даними Опендатабот, з початку року відкрито 10 тисяч проваджень через прострочені штрафи. Водночас 52% торішніх штрафів ТЦК досі не сплачено.
"Можна орієнтовно визначити, що суди скасовують штрафи приблизно у 78% випадків. Це високий відсоток", - розповів виданню юрист Максим Боярчуков.
Юристи радять не ігнорувати штрафи та сплачувати їх вчасно. Найефективніше вирішувати такі питання шляхом особистого звернення до ТЦК.
Штрафи за порушення правил мобілізації - новини за темою
Нагадаємо, громадяни, які мали статус "обмежено придатного", але не пройшли ВЛК до 5 лютого, будуть оштрафовані. Розмір штрафу – від 17 до 25,5 тисяч гривень.
Згодом стало відомо, що до ухвалення законопроєкту №12457 територіальні центри комплектування не накладатимуть штрафи та не оголошуватимуть у розшук тих, хто не встигне пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого. Дедлайн проходження ВЛК перенесено на 5 червня.
Як повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093, що дозволяє військовозобов'язаним сплатити штраф із 50% знижкою (8500 грн замість 17 000 грн) у разі добровільного визнання порушення. Подати заяву можна особисто в ТЦК або через електронний кабінет у Резерв+.
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