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Штраф за відмову від ВЛК: у Зеленського пояснили, що чекає на обмежено придатних

Олексій Тесля
30 січня 2025, 18:10
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ТЦК буде направлена відповідна директива, за результатами наради з питань проходження ВЛК.
ВВК
В ОП прояснили ситуацію щодо проходження ВЛК / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливо:

  • Дедлайн проходження медкомісії переноситься
  • ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК

До ухвалення законопроєкту №12457 територіальні центри комплектування не застосовуватимуть штрафи і не оголошуватимуть у розшук тих, хто не встигне пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого, повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук.

ТЦК буде направлено відповідну директиву, за результатами наради з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами, написала вона в Telegram.

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"Брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич. Обговорили необхідність невідкладного ухвалення законодавчих змін, за якими: повторне проходження ВЛК не обов'язкове для осіб віком до 25 років та для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю", - написала Верещук.

За її словами, дедлайн проходження медкомісії переноситься з 5 лютого на 5 червня, відповідний законопроєкт №12457 було зареєстровано у Верховній Раді в четвер.

Крім того, учасники наради "обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових термінів люди змогли вчасно пройти ВЛК".

"Також домовилися, що до ухвалення вищевказаного закону ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, і не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідна директива буде направлена", - зазначила заступниця керівника ОП.

Вона попросила МОУ, МОЗ та інші відомства взяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і паперових направлень, надання відповідних графіків ВЛК тощо.

Штраф за відмову від ВЛК: у Зеленського пояснили, що чекає на обмежено придатних
/ фото: Главред

ВЛК для обмежено придатних: що відомо

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №12457, встановлюється вимога проходження громадянами України, яких було визнано обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду до 5 червня 2025 року.

Крім того, громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК і СП, або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.

Раніше в Міноборони назвали дату запуску електронних направлень. Спочатку послуга доступна для тих, хто хоче пройти медогляд за власною ініціативою, розповіла Катерина Чорногоренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Раді хочуть продовжити термін проходження ВЛК для обмежено придатних. У Комітеті готують відповідний законопроєкт зі змінами.

Як писав Главред, електронні направлення на ВЛК для військовозобов'язаних будуть доступні в мобільному застосунку Резерв+ з 31 січня.

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Хто така Ірина Верещук

Ірина Андріївна Верещук, до шлюбу - Луцик (30 листопада 1979, Рава-Руська, Львівська область) — українська політична й державна діячка, віцепрем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Народна депутатка України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 - 4 листопада 2021).

Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Представляла Уряд у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019-го, була міським головою Рави-Руської (2010—2015). Кандидатка на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року.

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