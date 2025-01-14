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Штраф до 25 тисяч: кому потрібно пройти ВЛК до 5 лютого - нові правила обліку

Юрій Берендій
14 січня 2025, 16:32
1038
Повторне проходження ВЛК для військовозобов'язаних із статусом "обмежено придатний" є обов'язковим до 5 лютого, щоб визначити їх новий ступінь придатності.
Штраф до 25 тисяч: кому потрібно пройти ВЛК до 5 лютого - нові правила обліку
Кому потрібно пройти ВЛК до 5 лютого - нові правила військового обліку / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Кому потрібно пройти повторне ВЛК до 5 лютого 2025 року
  • Чи потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаним, які мають бронь
  • Що означає статус "тимчасово непридатного"

В Україні скасовано статус "обмежено придатний до військової служби". З травня 2024 року військовозобов'язані з таким статусом зобов’язані протягом дев’яти місяців пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК). Після проходження цієї процедури їхній статус буде переглянуто відповідно до оновлених норм.

4 лютого завершується дев’ятимісячний термін, протягом якого діє закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". Це означає, що певні категорії військовозобов’язаних мають обов’язково повторно пройти ВЛК, інакше їм загрожують штрафи.

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Главред зібрав головне, що варто знати нові ступені придатності та повторне проходження ВЛК для "обмежено придатних"

Хто має пройти ВЛК повторно

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін зазначив, що згідно з оновленим наказом Міністерства оборони №402, поняття "обмежено придатний" більше не застосовується.

"Особи, які отримали статус "обмежено придатний", протягом дев’яти місяців з дня набуття чинності закону повинні повторно пройти військово-лікарську комісію", – розповів Роман Істомін в коментарі "Суспільному"

Він наголосив, що військово-лікарські комісії більше не виносять рішення про "обмежену придатність" військовозобов’язаного. Натомість вони визначають придатність до служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

"Потрібно розуміти, що цей висновок – він не є заміною висновку "обмежено придатний". У розкладі хвороб також відбулися деякі зміни. Відповідно, людина, яка отримала раніше, до набуття чинності цього закону, висновок "обмежено придатний", підлягає повторному огляду. Вона може бути визнана як придатною до військової служби, так і придатною до служби в частинах забезпечення та ТЦК", – додав Роман Істомін.

Крім того, речниця Черкаського обласного ТЦК та СП Аліна Кривошея у коментарі для "Про все" підкреслила, що вимога повторного проходження ВЛК стосується як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців.

"Якщо було поранення чи обмежено придатний, то вони так само проходять ВЛК. Хто був обмежено придатний і стан здоров'я поліпшився, служитиме й надалі. Хтось отримав поранення, то зможе перевестися в тилові підрозділи або й звільнитися з лав ЗСУ. У нашому, наприклад, підрозділі немає таких, що повністю непридатний, адже непридатні люди за законом не можуть служити ні в бойовому, ні в тиловому підрозділах. Тобто, проходження ВЛК це не тільки проблема військовозобов'язаних. Просто це треба зробити - і все", - розповіла вона.

В обласному ТЦК та СП рекомендують не чекати на повістку, а самостійно пройти ВЛК, щоб уникнути можливого штрафу. Крім того, повторний огляд мають пройти і ті, хто визнаний придатним до служби, якщо від їхнього останнього огляду минуло понад рік.

Які є ступені придатності - нові правила проходження ВЛК

До 4 лютого 2025 року всі, хто мав статус "обмежено придатного", мають пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) для уточнення придатності до служби, йдеться в законі України від 21.03.2024№3621-IX. Натомість можуть бути присвоєні такі категорії:

  • Непридатні до військової служби з виключенням із військового обліку.
  • Непридатні до військової служби з переоглядом (через 6 місяців або 6–12 місяців).
  • Тимчасово непридатні (потребують лікування, відпустки чи звільнення від службових обов’язків).
  • Придатні до служби в частинах забезпечення: ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах, медичних і логістичних підрозділах, а також підрозділах зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.
  • Придатні до служби.

Згідно з новими правилами, навіть громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації, зобов’язані пройти ВЛК.

Штраф до 25 тисяч: кому потрібно пройти ВЛК до 5 лютого - нові правила обліку
Що передбачає закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Що означає статус "тимчасово непридатного"

Керівник юридичної компанії Марко Коломоєць пояснив, що статус "тимчасово непридатний" означає, що людина наразі потребує лікування або хірургічного втручання. Це стосується осіб із певними захворюваннями, які тимчасово унеможливлюють їхню службу.

"Але вони будуть придатними, наприклад, через пів року, коли хвороба мине. І тоді їм назначають перекомісію", - повідомив він в ефірі "Суспільне. Студія".

Що буде якщо не пройти ВЛК обмежено придатному до 5 лютого - штрафи за не проходження ВЛК

Речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея зазначила, що громадян, які мали статус "обмежено придатного", але не пройшли ВЛК до 5 лютого будуть штрафувати.

Вона підкреслила, що існують чіткі терміни, в межах яких люди мають пройти комісію. Після їх завершення вже наступного дня можна застосовувати відповідальність за порушення правил військового обліку.

"Це загальна стаття і штраф однаковий для всіх: від 17 до 25,5 тисяч гривень. Водночас під час розгляду постанови начальником ТЦК, якщо буде поважна причина, то штраф можуть і не накласти. Все в індивідуальному порядку", - сказала вона.

Повторне проходження ВЛК стосується також військових, щоб визначити їхню придатність до подальшої служби.

Чи потрібно проходити ВЛК якщо заброньований

Речник Оперативного командування "Захід" ЗСУ Олег Домбровський в ефірі програми "Тема тижня" зазначив, що повторне проходження ВЛК є важливим і для працівників підприємств, які мають право на бронювання.

Він пояснив, що хоча окремі постанови Кабінету Міністрів України не вимагають обов’язкового проходження ВЛК для отримання бронювання, інші положення законодавства встановлюють обов’язок цієї категорії осіб пройти відповідний медичний огляд.

"Після 5 лютого 2025 року така категорія громадян може потрапити під питання, які стосуються розшуку і з порушенням чинного законодавства, що може тягнути за собою низку, скажемо так, неприємних речей, які можуть переслідувати громадян", — додав речник Оперативного командування "Захід" Збройних сил України.

Штраф до 25 тисяч: кому потрібно пройти ВЛК до 5 лютого - нові правила обліку
Хто має право на бронь від мобілізації / Інфографіка: Главред

Чи буде штраф, якщо в ТЦК та СП не відправили на ВЛК - чи можна отримати направлення на ВЛК без ТЦК

Докторка юридичних наук Наталя Опольська в інтерв’ю для "Телеграфу" підкреслила, що військовозобов’язаного не можна притягнути до адміністративної відповідальності, якщо його не направили на ВЛК через відповідну повістку або направлення, видане уповноваженим працівником ТЦК та СП у встановленому законом порядку.

Вона зазначила, що згідно із Законом, громадяни України, визнані обмежено придатними до військової служби, повинні протягом дев’яти місяців з моменту набуття чинності цим законом пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до служби.

"Таке визначення не передбачає обов’язку військовозобов’язаного ініціювати проходження військово-лікарської комісії й не звільняє від обов’язку ТЦК та СП направити особу на ВЛК", - уточнила Опольська.

Опольська також додала, що можливі спроби ТЦК та СП притягнути особу до відповідальності можна буде оскаржити як у досудовому, так і в судовому порядку.

Які можуть бути поважні причини непроходження ВЛК

Юристка підкреслила, що якщо військовозобов'язаний отримав повістку для проходження ВЛК, наприклад, на 1 лютого, але з’явився лише після 10 лютого, його, ймовірно, притягнуть до адміністративної відповідальності. Оскаржити протокол про адміністративне правопорушення можна буде лише за умови наявності поважних причин, що пояснюють несвоєчасну явку.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, є:

  1. Перешкоди стихійного характеру.
  2. Хвороба громадянина.
  3. Воєнні дії на відповідній території та їх наслідки.
  4. Інші обставини, які унеможливлюють особисте прибуття у визначений пункт і строк.
  5. Смерть близького родича, зокрема: батьків; дружини або чоловіка; дитини; рідного брата чи сестри; дідуся або бабусі; близького родича дружини або чоловіка.

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