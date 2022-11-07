В Україні ліквідували окупанта Медведєва: пішов на війну "не роздумуючи"

Ліквідований окупант / facebook.com/irakli.komaxidze

ВСУ ліквідували окупанта Данила Медведєва, якого мобілізували в Челябінській області. У некролозі написали, що загарбник пішов вбивати "жодного разу не роздумуючи, прийнявши це як свій обов'язок".

Як повідомив в Facebook журналіст-розслідувач Іраклій Комахідзе, окупанта знищили 31 Жовтня.

Медведєву було 33 роки. Мобілізували його 29 вересня, а вже 7 листопада поховали в селищі Увельському Челябінської області.

До мобілізації Медведєв працював на підприємстві ТОВ "Завод ЕСКОН", що спеціалізується на виробництві металоконструкцій для паливно-енергетичної, транспортної та інфраструктурної галузей. Однак він погодився на мобілізацію, і вирішив замість звичайної роботи піти на військовий злочин.

Ліквідований окупант з дружиною / facebook.com/irakli.komaxidze

Про те, що окупант пішов на війну в чужу країну "не роздумуючи", розповіла його тепер уже вдова Олеся.

Нагадаємо, нещодавно Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 Жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його"справа вірна".

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