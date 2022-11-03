Полюбляв валятись у багнюці: ЗСУ ліквідували єфрейтора Росгвардії

Російський окупанти лише у вересні цього року підписав контракт.
Українські військові ліквідували російського єфрейтора Росгвардії, який любив приймати ванни з брудом. Про це повідомив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
Про смерть Володимира Оплесніна повідомив паблік Сиктивкара, судячи з усього він родом саме з цього міста.
Відомо, що окупант підписав контракт на службу у вересні й був призначений у підрозділ Росгвардії, яка дислокується у Чечні. Українські військові ліквідували Оплесніна біля населеного пункту Давидів Брід у Херсонській області.
У окупанта залишилась дружина Юлія Оплесніна-Новікова й собака.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 21-річний окупант Ігор Урванцев з міста Копейськ Челябінської області Росії. У нього залишилася дружина і 4-місячна дитина.
Також захисники України ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьблення по дереву церковно-парафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців.
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