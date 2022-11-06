Пропонував росіянкам "плодитися і розмножуватися": в Україні ліквідували скандального священика РПЦ

Священик РПЦ / скріншот

Настоятеля храму великомучениці Варвари при штабі Ракетних військ стратегічного призначення Михайла Васильєва ліквідували в Україні.

Як повідомляє сайт РПЦ, російський поп підтримував війну в Україні та вбивство мирних громадян. Крім того, він нещодавно оскандалився заявою і закликав жінок Росії не бояться народжувати, щоб відправляти дітей на війну.

"Кожній дамі Господь дав можливість народити багато дітей. І якщо жінка, виконуючи цю заповідь "плодіться і розмножуйтеся", відмовилася від штучних методів переривання вагітності в найширшому діапазоні, то, мабуть, дитина у неї буде не одна. А значить, їй не так боляче і страшно буде з нею розлучатися, нехай навіть на час", - заявляв Васильєв у жовтні 2022.

Крім того, заступник керуючого справами Московської Патріархії єпископ Зеленоградський Сава (Тутунов) повідомив, що російський священик загинув вранці, 6 листопада.

"Васильєв брав участь у війнах в Чечні і Сирії. Місця, де загинув священик РПЦ, не вказують", - йдеться в повідомленні.

У священика залишилися дружина і діти.

РПЦ про війну в Україні

Нагадаємо, глава РПЦ Патріарх Кирил підтримав вторгнення військ Росії в Україну.

Також він заявив, що багаті люди в Росії повинні ділитися своїми коштами з нужденними, інакше їх чекає "шлях у пекло".

"Якщо багатий здатний віддати значну частину своїх коштів іншим - тим, хто потребує, тим, хто страждає , - тоді володіння багатством стає виправданим, і ця людина буде поповнювати своє багатство - Господь буде допомагати йому збільшувати свої матеріальні можливості, поки ці можливості служать іншим людям, особливо знаходяться в критичній життєвій ситуації", - сказав він, передає ТАСС.

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