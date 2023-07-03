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В Україні кардинально зміняться правила платежів через термінал

Тарас Сидоржевський
3 липня 2023, 16:28 оновлено 3 липня, 16:29
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З 1 серпня вводиться нова обов'язкова вимога для здійснення готівкових платежів через термінали.
термінал
Анонімне поповнення через термінал стане неможливим / Колаж: Главред, фото: vashprivatbank.com.ua, Вікіпедія

Починаючи з 1 серпня 2023 року, квитанції, що формуються при готівкових операціях з використанням платіжних пристроїв (включаючи термінали), будуть містити додаткові реквізити. Зокрема, для операцій із внесення готівки через термінали та подальшого зарахування на рахунок, квитанції повинні будуть містити номер мобільного телефону платника.

Для здійснення такої операції через термінал, платнику буде необхідно виконати наступні кроки:

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  1. Ввести свій номер мобільного телефону на екрані терміналу.
  2. Отримати одноразовий пароль на вказаний номер (за допомогою повідомлення або дзвінка).
  3. Ввести цей одноразовий пароль на екрані терміналу для підтвердження згоди на проведення платіжної операції.
  4. Отримати квитанцію.

Дані вимоги відносяться до операцій по внесенню готівки через термінали для їх зарахування на рахунки.

Однак слід зазначити, що дані вимоги не поширюються на популярні платежі, які виконуються через термінали, такі як:

  • Сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.
  • Оплата комунальних послуг (квартплата, комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, Інтернет, Охорона).
  • Оплата квитків на залізничні перевезення (включаючи приміські поїзди).
  • Оплата проїзду в міському та приміському транспорті (включаючи електронні квитки для проїзду в такому транспорті).
  • Оплата маршрутних пасажирських перевезень.
  • Поповнення проїзних і транспортних карт для використання в міському та приміському транспорті.

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може мати спекулятивний характер.

Також в Україні з 9 травня 2023 року змінилися правила блокування банківських рахунків за борги - в першу чергу за комунальні послуги.

Стало відомо, що якщо раніше тільки ті боржники, які не сплатили щонайменше 100 тис.грн, могли залишитися без доступу до своїх рахунків, то тепер це торкнеться навіть тих, кому потрібно заплатити в районі 200 грн.

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