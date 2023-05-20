Які долари в українців не візьмуть в банках: в НБУ розповіли, в чому справа

В Україні долари, випущені до 1996 року, а також купюри з певними ушкодженнями відмовляються приймати в банках і обмінниках.

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Як кажуть чиновники, прийти в банк і обміняти такі банкноти негайно не вдасться / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні долари США, випущені американським Казначейством до 1996 року, а також купюри з певними ушкодженнями відмовляються приймати в банках і пунктах обміну валют. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль" з посиланням на чиновників Нацбанку.

При цьому такі банкноти можуть відправити на обмін в іноземний банк (incasso). Як пояснюють в НБУ, банки приймають пошкоджені купюри для обміну з банками-респондентами за кордоном. Обмін може зайняти до півтора років, при цьому ця послуга обійдеться Клієнту в суму, рівну до третини від номінальної вартості купюри.

На такий обмін (incasso) приймають:

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пошкоджені вогнем, водою, хімікатами купюри;

банкноти, які розірвали на частини;

якщо є пошкодження захисних елементів;

з брудними місцями, які видно при просвічуванні ультрафіолетом.

Як кажуть чиновники, прийти в пункт обміну валют або в банк і обміняти такі банкноти негайно не вдасться. При цьому послуги incasso надають далеко не всі банки. Рішення про те, чи відповідає банкнота одному із зазначених вище критеріїв, приймає співробітник каси. В результаті одну і ту ж банкноту в одному банку можуть обміняти, а в іншому − запропонувати відправити на обмін. Якщо ж є сумніви в справжності купюри, то її відправляють на безкоштовну експертизу в НБУ.

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