Долар остаточно "посипався" : в НБУ розповіли про курс на найближчі місяці

Курс долара в українських обмінниках у продажу впав вже до 37,40 грн.

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Курс долара в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Гривня продовжує зміцнюватися стосовно долара, і в найближчі місяці валютних коливань не очікується, кажуть в НБУ.

Зараз різниця між фіксованим курсом гривні і готівковим найменша за 2023 рік і досягає 50-60 копійок, пише УНІАН.

Так, курс долара в обмінниках у продажу впав до 37,40 грн, це пояснюють сезонним фактором, коли коштів аграріїв стало більше на ринку. Але в НБУ заявляють, що зараз важливо Україні отримати міжнародну фінансову підтримку на покриття дефіциту бюджету.

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Станом на 1 травня міжнародні резерви становлять майже 36 млрд дол., що стало найвищим показником за останні 11 років.

"Для українців з урахуванням того, що ми живемо в умовах фіксованого курсу, ми вважаємо, що ситуація комфортна в умовах війни. У нас достатній обсяг резервів, ми застосовуємо ефективну кредитно-грошову політику", - заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетей.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара стосовно гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Як зазначила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, вже наприкінці весни нинішнього року курс долара може підскочити і досягти позначки в районі 40 гривень. Нинішнє, Травневе, зміцнення національної валюти (зараз курс коливається на рівні 37,3 – 37,8 грн) Коробкова пояснює тим, що в Україні зараз у повному розпалі посівна кампанія.

Дивіться відео про те, чи чекати обвалу курсу гривні в 2023 році:

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