В Україні змінилися умови виходу на пенсію: головні вимоги

Пенсії в Україні / УНІАН

В Україні змінилися правила для виходу на пенсію. Громадянам, щоб піти на заслужений відпочинок за віком в 60 років, необхідно мати 29 років стажу.

Як повідомляє Пенсійний фонд, тепер для виходу на пенсію в 60 років українцям необхідно мати як мінімум 29 років стажу. Якщо громадянам не вдалося накопичити таку кількість - вони можуть вийти на заслужений відпочинок в 63 роки.

Якщо у громадян немає від 19 до 29 років стажу - в 2022 році на пенсію вийдуть українці у віці 65 років. Під таку норму потрапляють всі потенційні пільговики, у яких за плечима від 15 до 19 років стажу.

Українці по досягненню 65-річного віку мають право на отримання соціальної виплати за умови, якщо вони не змогли накопичити 15 років стажу.

Правила виходу на пенсію

За місяць до досягнення необхідного віку для виходу на пенсію, а також у будь-який момент після, українцям необхідно звертатися до територіальних органів ПФУ. Громадянам потрібно пред'явити наступні документи:

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паспорт (оригінал та копія);

документи про місце проживання (реєстрації);

свідоцтво про народження дітей (якщо є така необхідність);

свідоцтво про шлюб (при необхідності, оригінал і копія);

заява та номер банківського рахунку;

трудова книжка та інші документи, які підтверджують наявність стажу (оригінал та копії);

ІПН або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

довідка з військкомату, військовий квиток (при необхідності);

диплом та інші документи, які підтвердять періоди навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року (оригінал і ксерокопія);

довідка про зарплату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року незалежно від перерв (подається за бажанням).

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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