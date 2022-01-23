Українці ризикують залишитися без пенсій: в Ощадбанку поставили дедлайн з обміну карт

/ УНІАН

Термін дії старих банківських карт Ощадбанку для пенсіонерів-переселенців з ОРДЛО продовжено.

Як розповіла начальник Донецького обласного управління Ощадбанку Світлана Івенко в інтерв'ю Донбас.Реалії, це може бути останнє продовження.

Термін продовження старих карт Ощадбанку

Державний Ощадбанк продовжив термін дії старих карт для жителів ОРДЛО до 31 березня 2022 року.

"Сьогодні кінцева дата - 31 березня 2022. Ще раз закликаю людей звернутися до відділень Ощадбанку", - сказала вона.

Вона нагадала, що протягом останніх двох років з початку карантину Ощадбанк продовжував термін дії банківських карт.

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Причина продовження дії старих карт

"Ці дії були винятковим рішенням, щоб дати можливість жителям ОРДЛО встигнути до нас звернутися. Тобто вже було два роки, щоб отримати ці картки. Останнє рішення прийняли через рішення влади про продовження адаптивного карантину", - додала вона.

За її словами, тільки за грудень приблизно 8 тисяч жителів окупованих територій звернулися до відділень Банку в Донецькій області, незважаючи на всього один відкритий КПВВ.

"У середньому 700-800 осіб щодня звертаються до нас", - повідомила вона, зазначивши, що понад 100 тисяч карток продовжують чекати своїх власників.

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Нагадаємо, раніше була затверджена стратегія розвитку державної фінансової установи Ощадбанку на 2021-2024 роки.

Згідно стратегії, планується подальше скорочення кількості відділень.