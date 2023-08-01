В Україні змінилися правила поповнення мобільного рахунку: що потрібно знати всім

На введений номер мобільного телефону будуть відправляти одноразовий пароль або передавати його по телефонному дзвінку.

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Поповнення мобільного в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Сьогодні, 1 серпня, в Україні вступають в силу нові правила поповнення мобільного рахунку. Тепер, для того щоб покласти гроші на номер через термінал, потрібно завжди мати при собі телефон.

З серпня для оплати послуг готівкою через платіжні термінали клієнти стільникових операторів будуть зобов'язані пройти обов'язковий процес ідентифікації, повідомляють мобільні оператори.

Як поповнити рахунок мобільного телефону з 1 серпня

Якщо ви поповнюєте мобільний рахунок через термінал, обов'язково повинні мати при собі ще й телефон. Раніше можна було обійтися без нього, але тепер процедура проведення платіжних операцій з готівкою змінилася.

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На введений номер мобільного телефону будуть відправляти одноразовий пароль або передавати його по телефонному дзвінку. Це необхідно для ідентифікації платника.

Залишається незмінним поповнення рахунку безготівковим способом через додатки мобільних операторів.

Інструкція по поповненню рахунку іншого абонента:

Введіть номер телефону абонента, який ви хочете поповнити. При запиті на ідентифікацію введіть номер на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення в месенджері. Ввести в поле пароля останні чотири цифри номера з якого надійшов виклик або код з прийшов повідомлення. Внесіть суму, на яку ви хочете поповнити рахунок абонента.

Як раніше повідомляли, в Україні після закінчення повномасштабної війни знову виникне питання перегляду пенсійного віку.

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

В Україні погода на початку серпня буде максимально спекотною. Як повідомляють синоптики, температура може досягти + 40 градусів.

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