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Окупанти використовують мобільний додаток з координатами позицій ЗСУ – Сирський

Олексій Тесля
25 квітня 2023, 14:30 оновлено 25 квітня, 14:36
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Програма Alpine Quest GPS відображає координати позицій вогневих засобів ЗСУ та об'єкти атаки.
Олександр Сирський, Бахмут
Олександр Сирський розповів про бої на сході / Фото t.me/osirskiy

Командири штурмових груп російських окупантів на сході України використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням Alpine Quest GPS, розповів командувач східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

При цьому програма відображає нанесені координати позицій наших вогневих засобів, об'єкти атаки, маршрути висування до них, а також завдання сусідніх підрозділів. Про це він розповів в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Наприклад, в кожній бригаді (полку) на основі мотострілкових рот, посилених танками, вогнеметними, мінометними і протитанковими підрозділами сформовані окремі штурмові загони Шторм призначені для відновлення втрачених позицій", — говорить співрозмовник.

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Він пояснив, що для створення сприятливих умов для ведення штурмових дій противник активно застосовує танкові та артилерійські підрозділи (в т.ч. з закритих вогневих позицій), завдає потужне вогневе ураження нашим військам, руйнує позиції, після чого переходять в атаку штурмові підрозділи.

"В ході штурмових дій обов'язково застосовується БпЛА, завдяки чому противник коригує вогонь артилерії, а командир групи має можливість ефективно управляти підлеглим особовим складом", — зазначив командувач східним угрупуванням ЗСУ.

Крім того, за його словами, в міських умовах противник застосовує тривалі артилерійські обстріли для вогневого впливу на об'єкт атаки.

"Безпосередньо об'єкт атаки штурмує група чисельністю до 10 осіб зі стрілецькою зброєю. Бойова техніка застосовується дуже рідко. Зазвичай проводить наступ в 3-4 "хвилі". Втрати штурмової групи оперативно поповнюються евакуаційною групою з розподільних пунктів", - додав Сирський.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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