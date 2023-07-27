В Україну увірветься серйозне похолодання: синоптик уточнив прогноз погоди на тиждень

Сьогодні, 27 липня, дощі накриють майже всю територію України. Сильно похолодає на заході країни.

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Погода в Україні наприкінці липня здивує похолоданням / Фото: pixabay.com

Погода в Україні в останні дні липня здивує новим похолоданням і дощами. При цьому температура повітря буде значно відрізнятися в різних регіонах України.

Погода на сьогодні

Синоптик Укргідрометцентру прогнозує, сьогодні, 27 липня, дощі накриють майже всю територію України. Сильно похолодає на заході країни. В окремих населених пунктах максимальна температура повітря сьогодні не перевищить 15 градусів тепла.

У північних областях буде трохи тепліше, а в Києві вдень очікується 20-22 вище нуля.

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В інших регіонах ще буде досить спекотно. На Донбасі та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до +35 градусів.

Для більшості областей оголошено штормове попередження у зв'язку з грозами і шквальними поривами вітру.

"27 липня в Україні, крім південного сходу, грози, місцями шквали 15-20 м/с. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, вночі та в більшості західних областей - значні дощі. Перший рівень небезпеки", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру в Facebook.

В Україні оголошено штормове попередження / Фото facebook.com/UkrHMC

Погода на завтра, 28 липня

У п'ятницю, 28 липня, в західних областях дощі закінчаться, а температура повітря підніметься. В інших регіонах буде дощитиме та похолодає. В середньому по країні вдень очікується 22-24 градусів тепла.

Погода на 29 липня

У суботу дощі очікуються лише на Донбасі, в Сумській та Харківській областях. Стовпчики термометрів покажуть 21-24 градуси.

У центральних і південних областях знову потеплішає до +25 градусів.

У Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Миколаївській областях та в Криму очікується близько 29 градусів вище нуля.

Погода на 30 липня

У неділю, 30 липня, дощі знову можуть накрити західні області, але температура повітря залишиться на рівні 29 градусів.

У південних і центральних областях потеплішає місцями до 31 градуса тепла, а в північних областях і в Києві очікується в середньому 25-27 градусів.

Погода на 31 липня

У понеділок, 31 липня, дощі поширяться із західних на центральні області, а разом з ними почнеться і чергова хвиля похолодання.

Погода на серпень 2023

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода в Україні в останній місяць літа.

За її словами, прогноз погоди на серпень 2023 ще не складено, але, судячи з сьогоднішніх розрахунків, саме в перші дні серпня (1-2 числа) переважатиме поле високого тиску.

"Тобто це переважно без опадів. І, відповідно, температурні показники вже будуть трохи вищі: +30 і вище буде не лише по півдню, а й по інших областях", - сказала синоптик.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні восени 2023. Середня температура повітря очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022.

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