В ударах ЗСУ по кораблях російського флоту два завдання - експерт

Українські військові націлені відбити Крим "хитрішим шляхом", вважає Бадрак.

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Цезар Куніков потоплений ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот ГУР, Кримський вітер

Удари ЗСУ по Криму і російському флоту не тільки позбавляє угруповання ЗС РФ ефективного логістичного забезпечення, а й виконує інше завдання - сприяє появі у Путіна панічного настрою, під час чату на Главреді розповів військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

"Коли буде знищено Чорноморський флот РФ і Кримський міст, російські окупанти на півдні не зможуть нічого отримувати", - зазначив він.

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) - український письменник, публіцист. З 1999 року-директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор ряду книг і публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року-член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Але тоді виникне завдання, яке, за словами Бадрака, для України є справою честі – відбити у росіян сухопутний коридор.

"Однак відбити не шляхом прямих зіткнень і лінійного наступу, а хитрішим шляхом, тобто змусивши росіян фактично там задихатися від дефіциту всього: зброї, боєприпасів, їжі і т.д., щоб вони тікали, як і з Херсона", - розповів Бадрак.

Цього можна досягти, якщо мати потужну далекобійну зброю. Експерт упевнений, що Європа нам в цьому допоможе. Хоча, зізнається Бадрак, Франція поводиться досі егоїстично, вимагаючи укладати "збройові" угоди для України виключно в межах Євросоюзу.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Звільнення Криму

Україна не приховує, що звільнятиме півострів, захоплений росіянами ще у 2014 році, або військовим, або політичним шляхом. Наразі - через дефіцит у засобах - ЗСУ обмежуються переважно атаками повітряних і морських дронів.

Попри це, Україні вдалося побороти Чорноморський флот у Чорному морі, забезпечивши функціонування "зернового коридору" і значно зменшивши склад його бойових кораблів. До прикладу, 14 лютого Морські сили потопили великий десантний корабель "Цезар Куніков" поблизу Алупки.

Натомість щодо деокупації Криму цьогоріч військові ставляться критично. Як зазначив генерал Ігор Романенко, "необхідно об'єктивно і критично оцінювати ситуацію, а не перебувати у своїх ілюзіях".

"У кращому випадку (деокупація Криму відбудеться - Главред) у другій половині 2024 року. Але це стане можливо лише за наявності відповідних ресурсів", - відповів Романенко під час чату на Главреді.

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