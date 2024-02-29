'Анонси' Путіна слід сприймати серйозно: Туск закликав Європу терміново озброїтися

Європа має серйозно ставитися до військових амбіцій Путіна та бути готовою до "поганих ценаріїв", сказав Дональд Туск.

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Європа має серйозно ставитися до військових амбіцій Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ, скріншот з відео виступу

Слова Путіна про посилення армії Росії слід сприймати серйозно. Заяви очільника Кремля свідчать про фактичне спрямування російської економіки на воєнні рейки, тому Європа повинна бути краще озброєною за РФ. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Onet.

"Не лише агресивна риторика, а й ті рішення, які Путін оголосив щодо підвищення самодостатності Росії, переведення економіки у режим війни та модернізації збройних сил, - усе це слід сприймати вкрай серйозно", - сказав Дональд Туск під час прес-конференції після зустріч з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею.

За словами Туска, Європа має зрозуміти, що "гонка озброєнь", яку країна-агресор нав'язує світові, показує загрозу, до якої слід підготуватись у військовій сфері.

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"ЄС має прийняти рішення, які збалансують військовий потенціал Росії та зроблять Європу краще підготовленою до поганих сценаріїв", - наголосив прем'єр.

Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Заяви російського диктатора Володимира Путіна

Нагадаємо, 29 лютого, Володимир Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Упромові він заявив, що нібито Росія не розпочинала війну на Донбасі. Диктатор стверджував, що його країна готова до переговорів з Вашингтоном щодо стратегічної стабільності, але зазначив переговори навряд чи можливі "поки США планують завдати нам стратегічної поразки".

Також кремлівський диктатор у зверненні до російських Федеральних зборів, стверджував, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у повній готовності. Він також повідомив про роботу над новими озброєннями, такими як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон", і наголосив на наявності зброї, яка може вражати цілі на території інших країн.

Крім цього, ГУР володіє списками осіб, які можуть бути задіяні Москвою для поширення російських наративів та впливу на суспільно-політичну обстановку в Україні. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що контакти з цими особами часто відбуваються через посередників, серед яких можуть бути громадські та політичні діячі, лідери суспільної думки.

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