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У ТКГ "рознесли" Росію через місію ОБСЄ на Донбасі

23 жовтня 2021, 19:52
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Сергій Гармаш заявив, що Москва хоче, щоб ОБСЕ стала більш лояльною і проросійською.

ОБСЄ Україна
ОБСЄ на Донбасі / УНІАН

Ситуація з роботою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі пов'язана з прагненням Росії чинити тиск на організацію.

Як заявив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, Москва хоче, щоб вона стала більш лояльною і проросійською.

"ОБСЄ є посередником у переговорах між Росією і Україною. Тому, я думаю, що вони зацікавлені в тому щоб ОБСЄ там була, але щоб вона була слухняною і відображала їх позицію у звітах", - сказав Гармаш, передає телеканал Дом.

За його словами, акції біля готелю, де знаходиться місія ОБСЄ, влаштовуються не для того, щоб Україна відпустила затриманого бойовика "ЛНР" Андрія Косяка. ОБСЄ, уточнив Гармаш, не має механізму впливу на українську правоохоронну систему і не може вплинути на цю ситуацію.

"І це все прекрасно розуміють і в Москві, і в Донецьку, і Луганську. Виходячи з цього, їм важливий ні Косяк, ні його звільнення, а саме проведення ось цих акцій. Їм важливий привід для блокування, щоб ОБСЄ стала більш лояльною і зайняла більш проросійську позицію", - додав він.

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Нагадаємо, раніше 13 жовтня 2021 року українські військові затримали на Донбасі бойовика терористичного угруповання "ЛНР", який під прикриттям розмінування з пов'язкою СЦКК здійснював розвідку позицій ЗСУ. СБУ показала відео допиту окупанта, а також запис з телефону бойовика, на якому відображений обстріл українських позицій.

Окупанти почали протестувати через затримання свого соратника і блокувати спостерігачів на тимчасово окупованих територіях. 17 жовтня в ОБСЄ заявили про припинення місії на Донбасі.

Делегація України в ТКГ повідомила, що окупанти перейшли до захоплення заручників і утримують членів місії ОБСЄ, а в діях окупантів є ознаки міжнародного тероризму.

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ОБСЄ війна на Донбасі Сергій Гармаш
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