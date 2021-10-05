Кулеба висунув звинувачення Росії через закриття місії ОБСЄ на Донбасі

ОБСЄ на Донбасі / Фото Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід і засудив закриття місії ОБСЄ на непідконтрольній Україні ділянці держкордону з Росією.

Кулеба назвав рішення Росії про закриття місії спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску "свідомим кроком для руйнування Мінських домовленостей", оскільки четвертий пункт "Мінська" передбачає постійний моніторинг державного кордону спостерігачами ОБСЄ.

"Міністр переконаний, що Росія завадила присутності спостерігачів ОБСЄ на кордоні для того, щоб з ще більшою зухвалістю поставляти на тимчасово окуповані території в Луганській і Донецькій областях зброю, боєприпаси і найманців, і надалі підживлювати збройний конфлікт", - зазначили в МЗС.

Глава українського МЗС виступив за відновлення моніторингу неконтрольованої частини українсько-російського кордону.

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Відмова Росії продовжити місію ОБСЄ на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що Росія на засіданні Постійної ради ОБСЄ відмовилася підтримувати продовження мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон Гуково і Донецьк після 30 вересня.

У США не впевнені в тому, які у РФ плани щодо України і щодо виконання міжнародних зобов'язань державою. Американські дипломати заявили про це у зв'язку з відмовою в продовженні країною-агресором мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон Гуково та Донецьк.