Спостерігачі ОБСЄ стали заручниками сепаратистів: у ТКГ підтвердили факт захоплення

ОБСЄ потерпає від захоплення сепаратистів / osce.org

В ОБСЄ заявили, що сепаратисти утримують спостерігачів місії на Донбасі і вимагають звільнити затриманого українськими військовими ополченця. Про це сказано у звіті Організації, опублікованому в понеділок, 18 жовтня.

"О 16:03 17 жовтня СММ зафіксувала, що автомобільні ворота передової патрульної бази (ППБ) місії в Н.П. Горлівка (непідконтрольний уряду, 39 км на північний схід від Донецька) були замкнені за допомогою ланцюга і навісного замку, а південніше воріт була запаркована машина (з блакитними табличками "ДНР"), що блокувала виїзд. Спостерігачі також бачили двох членів збройних формувань, що стояли поруч з машиною", - зазначено в повідомленні.

При цьому власник готелю, де проживали спостерігачі, заявив співробітникам місії, що всі виходи заблоковані членами збройних формувань. Він посилався на "накази від "мера Горлівки".

Пізніше двоє чоловіків в цивільному одязі увійшли в готель і заявили спостерігачам, що вони можуть вільно переміщатися готелем, проте залишати приміщення готелю до звільнення сепаратиста їм заборонено.

В українській делегації в ТКГ підтвердили факт захоплення сепаратистами заручників і закликали міжнародне співтовариство, зокрема, учасників нормандського формату, надати оцінку діям російської сторони.

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Нагадаємо, напередодні ОБСЄ призупинила свою місію з моніторингу на Донбасі. До такого рішення представники організації вдалися через міркування безпеки. Протягом останніх кількох днів під готелем, де проживають члени місії ОБСЄ, проходить "акція протесту", організована окупантами.

Росія проти продовження місії ОБСЄ на Донбасі

У МЗС України розповіли, що Росія на засіданні Постійної ради ОБСЄ відмовилася підтримувати продовження мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон Гуково і Донецьк після 30 Вересня.

При цьому в США не впевнені в тому, які у РФ плани щодо України і щодо виконання міжнародних зобов'язань державою. Американські дипломати заявили про це у зв'язку з відмовою в продовженні країною-агресором мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон Гуково та Донецьк.