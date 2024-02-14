У Telegram реально загрожує безпеці України: спікер ГУР зробив заяву

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що популярний месенджер Telegram містить низку загроз безпеці України. Відповідну заяву зробив під час прес-конференції в агентстві "Укрінформ" речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.
Він пояснив, що йдеться не про окремих користувачів або канали, а про платформу Telegram у принципі.
"Вона містить у собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це запитання потрібно відповідати, і я думаю, що це обов'язково відбудеться", - сказав він.
Речник ГУР зазначив, що чарівної кнопки для вимкнення загроз немає, проте наразі влада України вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, зокрема і з Telegram. Мета - домогтися від платформи роботи за прозорими правилами (і згідно з українським законодавством, і згідно з міжнародними стандартами).
"З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Telegram виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз'яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з точки зору унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще дійсно багато", - підсумував Юсов.
Нагадаємо, восени минулого року секретар РНБО Олексій Данілов виступив за дію загальноприйнятих журналістських стандартів у Telegram-каналах.
Чиновник стверджував, що для України вкрай важливо, щоб автори, відповідальні за поширення інформації, що охоплює мільйонну аудиторію, мали бути відомі.
"Головна загроза діяльності певної групи Telegram-каналів - це анонімність їхніх власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, сфальсифікованої та свідомо маніпулятивної інформації. З урахуванням цих особливостей російський режим широко використовує Telegram-майданчики з метою спроб дестабілізації українського суспільства", - сказав Данілов.
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