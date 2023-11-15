Українським вчителям піднімуть зарплати: на скільки зростуть оклади

Працівникам сфери освіти в Україні планують підвищити зарплату вже в 2024 році. Про це повідомив премер-міністр України Денис Шмигаль.
Під час засідання уряду Денис Шмигаль розповів, що підвищення зарплат вчителям увійшло до переліку видатків державного бюджету на наступний рік.
На скільки зростуть зарплати
У Кабінеті міністрів стверджують, що оклади педагогів можуть зрости на 21%, а середньомісячна заробітна плата вчителя вищої категорії зросте з 14,4 тисяч грн до 17,4 тисяч грн.
За словами прем'єр-міністра, в 2024 році на освіту виділять на 15% більше коштів, ніж було закладено в 2023. Загалом ця сума становитиме 179 мільярдів грн.
Також фінансуватимуть інші програми. Наприклад, облаштування укриттів - на це виділять 2,5 млрд гривень, на реформу НУШ планують виділити 1,5 млрд грн, на модернізацію їдалень також виділять 1,5 млрд грн. Крім іншого, планують закупити нові шкільні автобуси на 1 млрд грн. Також на 15% піднімуть фінансування науки. В основному - дослідження, які пов'язані з оборонно-промисловим комплексом.
Нагадаємо, останнім часом в онлайн-медіа швидко поширюється інформація про те, що українським школярам заборонять використовувати гаджети у школі. У Міністерстві освіти і науки України вже прокоментували ці чутки.
Також, в проекті Державного бюджету на 2024 рік планується індексація пенсій в Україні. Перша індексація призначена на 1 березня, друга - на 1 липня. Про це розповів народний депутат України Ярослав Железняк.
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