Українським вчителям піднімуть зарплати: на скільки зростуть оклади

В Україні планують підвищити зарплати вчителям. Прем'єр-міністр розповів, що зміниться.

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Українським вчителям піднімуть зарплати / колаж: Главред, фото: НУШ, Flickr

Працівникам сфери освіти в Україні планують підвищити зарплату вже в 2024 році. Про це повідомив премер-міністр України Денис Шмигаль.

Під час засідання уряду Денис Шмигаль розповів, що підвищення зарплат вчителям увійшло до переліку видатків державного бюджету на наступний рік.

На скільки зростуть зарплати

У Кабінеті міністрів стверджують, що оклади педагогів можуть зрости на 21%, а середньомісячна заробітна плата вчителя вищої категорії зросте з 14,4 тисяч грн до 17,4 тисяч грн.

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За словами прем'єр-міністра, в 2024 році на освіту виділять на 15% більше коштів, ніж було закладено в 2023. Загалом ця сума становитиме 179 мільярдів грн.

Також фінансуватимуть інші програми. Наприклад, облаштування укриттів - на це виділять 2,5 млрд гривень, на реформу НУШ планують виділити 1,5 млрд грн, на модернізацію їдалень також виділять 1,5 млрд грн. Крім іншого, планують закупити нові шкільні автобуси на 1 млрд грн. Також на 15% піднімуть фінансування науки. В основному - дослідження, які пов'язані з оборонно-промисловим комплексом.

Нагадаємо, останнім часом в онлайн-медіа швидко поширюється інформація про те, що українським школярам заборонять використовувати гаджети у школі. У Міністерстві освіти і науки України вже прокоментували ці чутки.

Також, в проекті Державного бюджету на 2024 рік планується індексація пенсій в Україні. Перша індексація призначена на 1 березня, друга - на 1 липня. Про це розповів народний депутат України Ярослав Железняк.

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