У Telegram можуть впровадити жорсткі заборони: Данілов назвав причини

В Україні пропонують почати контролювати телеграм-канали та їх авторів.

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У Телеграм можуть ввести жорсткі заборони / колаж: Главред, фото: Вікімедіа, Flickr

Секретар РНБО Олексій Данилов виступив за дію загальноприйнятих журналістських стандартів у телеграм-каналах. Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

Олексій Данілов розповів, що в телеграм-каналах необхідно заборонити анонімність, для того щоб російські наративи не могли поширюватися безвідповідально.

Секретар РНБО стверджує, що для України вкрай важливий той факт, що автори, відповідальні за поширення інформації, яка охоплює мільйонну аудиторію, повинні бути відомі.

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Головна загроза діяльності певної групи Telegram-каналів - це анонімність їхніх власників і відсутність будь-якої відповідальності за поширення неперевіреної, сфальсифікованої і свідомо маніпулятивної інформації. З урахуванням цих особливостей російський режим широко використовує Telegram-майданчики з метою спроб дестабілізації українського суспільства, - пояснює Данілов.

За його словами, на даний момент головною вимогою до діяльності Телеграм-каналів є деанонімізація їх роботи і дотримання загальноприйнятих журналістських стандартів. А також він вважає, що профілактикою загрози може стати медіаграмотність і постійна робота з виявлення фактів дезінформації та маніпуляцій.

"Паралельно з цим має йти процес створення якісного інформаційного продукту, формування ситуації контентного домінування в українському Telegram-сегменті", - підсумував Данілов.

Однак на даний момент поки невідомо, як будуть і чи будуть регулюватися процеси з деанонімізації і контролю в Телеграм-каналах.

Данилов про телеграм-канали / скріншот телеграм

Данилов про телеграм-канали / скріншот телеграм

Нагадаємо, з 6 листопада в Україні набув чинності закон, який забороняє використання та розповсюдження певних видів салютів, феєрверків і петард. Інформацію про це розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат від "Слуги народу".

Також, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проект Зміни до Кодексу України Про адміністративні правопорушення. Пропонувати штрафувати за незаконне використання зареєстрованих брендів з грудня 2024 року.

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