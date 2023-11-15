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Від одного виду атак на енергетику Росія майже відмовилась - Укренерго

Яна Ставська
15 листопада 2023, 17:02
Очікується, що з приходом морозів Росія відновить практику масованих повітряних атак на українську енергетику.
Укренерго
Водночас РФ і далі намагатиметься бити по інфраструктурі ракетами / Колаж Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти не домоглися відключення української енергетичної інфраструктури шляхом кібератак, тому ворог від цього варіанту відмовився, йдеться у повідомленні Укренерго.

"Кібератаки не спричинили жодного відключення автоматичних систем на підстанціях Укренерго, яке б призвело до обмеження енергоживлення, з часу початку повномасштабного вторгнення. Зрештою РФ майже відмовилася від цього інструменту як неефективного - жодна з кібератак на інфраструктуру компанії не досягла успіху", - цитує прес-служба члена правління НЕК "Укренерго", ІТ-директора компанії Сергія Галагана.

Він уточнив, що Укренерго почало вибудовувати свій кіберзахист задовго до початку повномасштабного вторгнення.

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Наразі рівень кібербезпеки Укренерго відповідає міжнародному стандарту, який компанія щороку підтверджує.

Удари Росії по енергетиці

Росіяни проводять активну підготовку до нової хвилі ракетних ударів і дронового терору. Зокрема, ворожа армія розвідує об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, розповів напередодні представник ГУР Андрій Черняк.

З тим, що РФ відновить удари по українській енергетиці взимку, погоджуються і в США. Тому Сполучені Штати хочуть допомогти українцям захиститися від цього виду терору. Вашингтон обговорює з Києвом способи захисту об’єктів критичної інфраструктури в українських містах від ракетних атак Росії.

На думку військового експерта Михайла Жирохова, Росія може змінити тактику ракетних ударів по Україні. Окупанти можуть намагатися знищити енергетичні об'єкти в якійсь одній, двох чи трьох областях. Найбільша загроза буде для прифронтових регіонів – Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей.

Відомо, що Росія вже почала активно атакувати Київ. Так, 11 листопада РФ намагалась вдарити по місту "Іскандером", але до столиці ракета не долетіла.

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війна в Україні ЗСУ Укренерго війна Росії та України ракетний удар
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