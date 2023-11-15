Терміни перевірок пенсіонерів-переселенців хочуть поміняти: що сталося

Термін фізичної ідентифікації пенсіонерів-переселенців хочуть у Мінсоцполітики продовжити до квітня 2024 року.

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Пенсійному фонду України рекомендується продовжити пенсійні виплати з 1 січня по 1 квітня 2024 року / Колаж фото УНІАН

У Мінсоцполітики підготували проект постанови Кабміну, згідно з яким продовжується термін проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ВПО) до оголошення воєнного стану. Як повідомляє портал Gsminfo, у документі, який зараз відкритий для обговорення на сайті Федерації профспілок, пропонується встановити термін у три місяці (початок терміну ‒ з 1 січня 2024 року).

Пенсійному фонду України рекомендується продовжити пенсійні виплати з 1 січня по 1 квітня 2024 зазначеної категорії без вимоги фізичної ідентифікації протягом зазначеного періоду.

Для пенсіонерів-внутрішніх переселенців, які отримують пенсію через рахунки в "Ощадбанку", фізична ідентифікація може бути проведена декількома способами:

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За допомогою дистанційної кваліфікованої електронного підпису "Дія. Підпис" (Дія ID) для авторизації на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Ідентифікація в режимі відеоконференції, яка проводиться територіальними органами Пенсійного фонду України з дотриманням вимог законодавства про електронні довірчі послуги.

Ідентифікація у відділенні "Ощадбанку".

Нагадаємо, що з 1 вересня відбудеться посилення правил виплат переселенцям і перевірки пенсіонерів. З 1 вересня 2023 року в Україні остаточно посиляться правила виплат для переселенців і почнеться масштабна верифікація одержувачів пенсій.

Уряд змінив терміни і дати виплат переселенцям. У Мінсоцполітики назвали нові дати, в які буде нараховуватися грошова допомога на проживання внутрішнім переселеним особам.

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