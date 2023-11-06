Феєрверки та петарди від сьогодні під забороною: що чекає на порушників

В Україні набув чинності закон про заборону використання салютів, феєрверків і петард який був підписаний президентом ще у травні цього року.

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В Україні заборонили використання салютів, феєрверків і петард / Колаж Главред, фото: УНІАН

З 6 листопада в Україні набув чинності закон, який забороняє використання та поширення певних видів салютів, феєрверків та петард. Інформацію про це розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народна депутатка від "Слуги народу" та заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, Євгенія Кравчук.

Закон №7438 був підписаний президентом Володимиром Зеленським у травні поточного року і містить наступні положення:

Заборона використання феєрверків класів F2, F3 та F4, які є піротехнічними виробами, призначеними для використання під час розважальних заходів.

Заборона продажу та/або передачі будь-яким способом феєрверків класів F2, F3 та F4.

Заборона продажу та/або передачі будь-яким способом феєрверків класу F1 особам, які не досягли віку шістнадцяти років.

Важливо зазначити, що ці обмеження не стосуються Збройних Сил України, Національної поліції та аварійно-рятувальних служб.

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Покарання для порушників

Варто зазначати, що в Україні заборонено запускати салюти, феєрверки та петарди, під час дії воєнного стану. Ті, хто порушуватимуть це обмеження, підлягатимуть правовій відповідальності, включаючи адміністративні та кримінальні санкції.

"Тому поліція буде реагувати на випадки (продажу чи застосування — ред). Звертаюся до людей, які мають певний намір це зробити — не робіть цього. Подумайте про людей, які психологічно важко переживають умови війни, які можуть сприйняти звуки салютів за звуки вибухів", — розповіла "Суспільному" речниця Нацполіції України Мар’яна Рева.

Покарання залежить від того, як буде кваліфікуватися вчинок. Це може бути штраф, можуть бути виправні роботи, додала Мар'яна Рева.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Кабінет Міністрів вніс до розгляду Верховної Ради пропозицію про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно цих змін, запропоновано введення штрафів за незаконне використання зареєстрованих брендів грудня 2024 року.

Також, податкова служба вводить новий вид штрафу. Відтепер в Україні особам, які відмовляються відповісти на запит Державної податкової служби, може бути нарахований штраф у розмірі 33,5 тисяч гривень.

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