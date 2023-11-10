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"Гниди прокинулися": Данілов попередив про активізацію агентів Кремля в Україні

Олексій Тесля
10 листопада 2023, 10:49
За останній час Росія відкрила всі свої агентурні мережі, зазначив секретар Радбезу.
Данилов
Олексій Данилов розповів про активізацію ворожої агентури / Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, скріншот

В Україні активізувалися кремлівські агенти, а РФ почала масово масово розганяти фейки про нібито "великий розкол" між політичним і військовим командуванням України, заявив секретар Ради національної безпеки і оборон Олексій Данілов.

Це пов'язано з тим, що окупанти не можуть домогтися значущих успіхів на полі бою, підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24.

Секретар Радбезу зазначив, що за останні 2 місяці Росія відкрила всі свої агентурні мережі. Він нагадав, що нещодавно з'явився діпфейк з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним, який створила і поширила Росія. Зокрема, тиражувався фейк про те, що нібито військове командування України закликає до перевороту.

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"Якщо ви звернете увагу на наші повідомлення, то останні 2-3 місяці ми б'ємо на сполох. Ми звертаємося до всіх відповідних служб, щоб вони були максимально пильними і відстежували всіх цих російських гнид, які прокинулися", – підкреслив секретар РНБО.

За його словами, проросійські персонажі знову "вискочили в Україні і починають розповідати про російську мову, балотування в президенти та інші речі".

Секретар Радбезу каже, що деякі з них зустрічаються за межами України з іншими представниками, які "втекли і збирають гроші".

"Я хочу звернутися до тих, хто тут і підтримує їх, хто з ними має зв'язки. Майте на увазі, що ви всі будете за це нести відповідальність", – запевнив він.

Данілов додав, що Україна добре розуміє тактику ворога, тому хвилюватися немає причин, а діпфейк Залужного – чергова російська спецоперація.

Раніше Данілов зробив прогноз про те, що війна в Україні закінчиться в 2024 році. Водночас секретар РНБО зазначив, що далеко не все залежить від української влади та військових.

Нагадаємо, раніше Данілов відповів на вимогу республіканців щодо "стратегії перемоги" України. Західні політики стурбовані можливістю розпаду Росії, підкреслив секретар РНБО.

Як повідомлялося раніше, Данілов попередив про можливі атаки РФ по інфраструктурі України взимку. Він розповів, що наша держава володіє інформацією про наявність і кількість ракет у окупантів.

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РНБО фейки Олексій Данілов Валерій Залужний війна Росії та України
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