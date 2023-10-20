УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Шампанське" та "коньяк" під забороною: в Україні ввели нові штрафи

Юлія Куришко
20 жовтня 2023, 11:58 оновлено 20 жовтня, 12:33
В Україні пропонують штрафувати за незаконне використання зареєстрованих брендів.
'Шампанське' та 'коньяк' під забороною: в Україні ввели нові штрафи
В Україні можуть оштрафувати через алкогольні напої / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels.com

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проект зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пропонується штрафувати за незаконне використання зареєстрованих брендів з грудня 2024 року.

Проектом закону №10162 пропонується ввести адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері географічних зазначень спиртних напоїв, передає РБК-Україна.

Зокрема, алюзія (пряме або непряме посилання на одну або декілька офіційних назв спиртних напоїв або географічних зазначень спиртних напоїв під час опису, представлення, маркування харчових продуктів та спиртних напоїв) передбачає штраф на у від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 гривень до 850 гривень).

відео дня

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, закон "Про географічні зазначення спиртних напоїв", ухвалений в грудні 2022 року, вводиться в дію 28 грудня 2024 року.

Законом гармонізуються положення національного законодавства з нормами права Європейського Союзу та встановлюються загальні правила визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв, правила використання офіційних назв спиртних напоїв, особливості використання та захисту географічних зазначень спиртних напоїв.

Нагадаємо, що податкова буде виписувати новий штраф. В Україні тепер за відмову надати відповідь на запит Державної податкової служби загрожує штраф у розмірі 33,5 тисячі грн.

В Україні повернули повірку лічильників газу. В Україні передбачена відповідальність клієнта, який перешкоджає співробітникам облгазу здійснити періодичну повірку лічильника.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
штраф шампанське коньяк алкоголь
Реклама

Головне за день

Третя світова війна почалася з вторгнення РФ у Грузію у 2008 році - Данілов

Третя світова війна почалася з вторгнення РФ у Грузію у 2008 році - Данілов

12:28 Україна
"Надихає українських воїнів та націю": Зеленський потужно звернувся до Байдена

"Надихає українських воїнів та націю": Зеленський потужно звернувся до Байдена

11:58 Україна
ЗСУ підірвали одним махом: названо напрочуд велике число знищених вертольотів РФ

ЗСУ підірвали одним махом: названо напрочуд велике число знищених вертольотів РФ

10:49 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:53

Підірвали разом з окупантами: нові деталі операції партизанів в Мелітополі

12:48

Мішені у Криму: генерал-розвідник назвав несподівані цілі для ATACMS

12:33

Місячний день 21 жовтня 2023: Місяць віщує сни, що збудуться, і підвищену чутливість

12:28

Третя світова війна почалася з вторгнення РФ у Грузію у 2008 році - Данілов

12:22

Подорожчання продуктів восени: на що підскочать ціни і як сильно доведеться розщедритися

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:58

"Шампанське" та "коньяк" під забороною: в Україні ввели нові штрафи

11:58

"Надихає українських воїнів та націю": Зеленський потужно звернувся до Байдена

11:47

Гороскоп Таро на листопад 2023: Терезам - допомога, Стрільцям - поїздка, Скорпіонам - зміниВідео

11:31

Китайський гороскоп на завтра 21 жовтня 2023: Коню- прибирання, Дракону - сварка

Реклама
11:15

"РФ хвора сімейним алкоголізмом": легендарна російська актриса вилаяла росіян

10:59

РФ активно перекидає техніку з Луганська на Куп'янський напрямок: партизани розкрили деталі

10:52

В Україну йде потепління до +27: в які регіони повернеться літо

10:49

ЗСУ підірвали одним махом: названо напрочуд велике число знищених вертольотів РФ

10:40

Чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації: юрист пояснив ситуацію

09:59

Українські військові прорвались вперед на 4 напрямках: дійшли до лінії оборони РФ

09:54

"Це може бути довго": в ОП дали несподіваний прогноз щодо термінів закінчення війни

09:52

Чи можуть заблокувати банківські картки "ухилянтам": адвокат розкрила нюанси

09:35

Гороскоп на завтра 21 жовтня 2023: Овни - уникайте кави, Левам пощастить на роботі

09:00

Росіяни не припиняють штурм вже добу та намагаються оточити Авдіївку

08:56

Такої скоринки ви ще не бачили: рецепт найніжніших фрикадельок в сметанному соусі за 40 хвилин

Реклама
08:55

Окупантів у Мелітополі відвідала "бавовна": вибухи лунали на військовій базі - мер

08:48

Китай більше не допустить гри на рівних, Путін - просто холопПогляд

08:33

"Росії не вистачає резервів": ЗСУ контрнаступають та виснажують окупантів - ISW

08:14

Закривала собою двомісячну доньку: у секторі Гази загинула 24-річна українка

07:23

Морпіхи переправилися через Дніпро та завоювали плацдарм на Херсонщині - ISW

06:56

Байден виступив зі зверненням щодо Ізраїлю та України: про що говорив

06:22

Як Україні рухатися до фінансової самостійності в 2024 роціПогляд

05:30

Ідеальна зарядка для жінок за 60 років: 8 вправ, які омолодять тіло

05:00

Як швидко повернути гроші за підписку Apple: спосіб, про який багато хто забуває

04:35

"Кремль - ініціатор": Кочетков пояснив, як Росія відволікає світ від війни в УкраїніВідео

04:00

Про балістику і "шахеди" можна забути: Жданов розповів, як Іран може "кинути" РФ

03:30

Жовтих плям більше не буде: 7 простих народних методів прання постелі

03:02

Експерт пояснив, чи буде Китай допомагати Путіну отримувати зброю з Північної КореїВідео

02:30

Ситний курячий суп всього з шести інгредієнтів: рецепт для ледачихВідео

02:03

Леся Нікітюк поділилася потаємними бажаннями в пікантній сукні-сітці

01:33

Загроза Третьої світової: експерт назвав країну, з якої може початися глобальний конфліктВідео

01:05

Шторм затягується: Україну 3 дні труситиме майже 6-бальна магнітна буря

19 жовтня, четвер
23:45

Експерти назвали "гламурне" ім’я для дівчинки, яке стане популярним у 2024 році

23:08

59-річна зірка "Друзів" назвала саму марну б'юті-процедуру

22:59

"Денацифікувати" Україну: співробітник ТЦК виправдовував окупантів, за що поплатився

Реклама
22:42

Тест на уважність: чи знайдете коханого дівчини на картинці за 20 секунд

22:23

Далекобійні спроможності будуть посилені: Зеленський провів переговори з Байденом

21:53

"Її зовсім приберуть з ЄС": Кочетков прокоментував антиукраїнську позицію УгорщиниВідео

21:46

США передадуть Ізраїлю десятки тисяч снарядів, призначених Україні - ЗМІ

21:31

Максим Галкін виїхав з Ізраїлю на Кіпр

21:02

Реальна ціль Путіна: Михайло Подоляк пояснив причину нового наступу росіян

20:59

Під самим боком росіян: Залужний побував на найгарячіших ділянках фронтуВідео

20:45

Купа квартир і машин: ще одного одеського воєнкома спіймали з майже 50 млн грн

20:17

Панічні атаки та несамовита агресія: Путін став особливо небезпечним - опозиціонер

20:07

Режисер-воїн Олег Сенцов отримав поранення на фронті

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти