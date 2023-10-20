'Шампанське' та 'коньяк' під забороною: в Україні ввели нові штрафи

В Україні пропонують штрафувати за незаконне використання зареєстрованих брендів.

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В Україні можуть оштрафувати через алкогольні напої / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels.com

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проект зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пропонується штрафувати за незаконне використання зареєстрованих брендів з грудня 2024 року.

Проектом закону №10162 пропонується ввести адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері географічних зазначень спиртних напоїв, передає РБК-Україна.

Зокрема, алюзія (пряме або непряме посилання на одну або декілька офіційних назв спиртних напоїв або географічних зазначень спиртних напоїв під час опису, представлення, маркування харчових продуктів та спиртних напоїв) передбачає штраф на у від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 гривень до 850 гривень).

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Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, закон "Про географічні зазначення спиртних напоїв", ухвалений в грудні 2022 року, вводиться в дію 28 грудня 2024 року.

Законом гармонізуються положення національного законодавства з нормами права Європейського Союзу та встановлюються загальні правила визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв, правила використання офіційних назв спиртних напоїв, особливості використання та захисту географічних зазначень спиртних напоїв.

Нагадаємо, що податкова буде виписувати новий штраф. В Україні тепер за відмову надати відповідь на запит Державної податкової служби загрожує штраф у розмірі 33,5 тисячі грн.

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