У Сватовому на Луганщині росіяни вивозять пацієнтів із психлікарні - Гайдай

Окупанти у Сватовому виселили пацієнтів з психлікарні / Колаж Facebook Сергія Гайдая, УНІАН

В Сватово на Луганщині росіяни виселили пацієнтів із психіатричної лікарні і готуються до оборони повідомив під час сьогоднішнього виступу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Сватовому Луганської області з психіатричної лікарні окупанти виселяють й вивозять хворих, а там просто треба розуміти, що лікарня сама по собі більш-менш укріплена, її можна використовувати для оборони. З підземними приміщеннями. І, швидше за все, людей вивозять, щоб зайняти ці приміщення і там вже тримати лінію оборони", - зазначив Гайдай.

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