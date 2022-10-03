У Сватовому на Луганщині росіяни вивозять пацієнтів із психлікарні - Гайдай

Швидше за все, людей вивозять, аби зайняти ці приміщення і там вже тримати лінію оборони
В Сватово на Луганщині росіяни виселили пацієнтів із психіатричної лікарні і готуються до оборони повідомив під час сьогоднішнього виступу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У Сватовому Луганської області з психіатричної лікарні окупанти виселяють й вивозять хворих, а там просто треба розуміти, що лікарня сама по собі більш-менш укріплена, її можна використовувати для оборони. З підземними приміщеннями. І, швидше за все, людей вивозять, щоб зайняти ці приміщення і там вже тримати лінію оборони", - зазначив Гайдай.
Контрнаступ армії України
Президент Володимир Зеленський 2 жовтня заявив, що армія України повністю зачистила Лиман від російських окупантів. За словами Зеленського, українські війська ведуть наступ на всій лінії фронту.
Глава держави відзначив результативні дії сил оборони України під час наступу в Херсонській області. Він підтвердив звільнення населених пунктів Архангельське та Миролюбівка на півночі Херсонщини.
У Харківській області українські війська звільнили від окупантів РФ борову.
Інформація підтверджена сільською радою. У Боровій триває зачистка.
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