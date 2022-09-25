'ЗСУ зможуть нас порадувати': Гайдай анонсував хороші новини в Луганській області

Гайдай анонсував хороші новини на Луганщині / Колаж фото Посольство США в Україні, Суспільне

Українці скоро отримають хороші новини з фронту у Луганській області. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він попросив почекати всього тиждень. Ці новини можуть бути пов'язані з контрнаступом українських військових.

"Що стосується того, що відбувається на лінії фронту біля Луганській області. Давайте почекаємо тиждень. Я думаю, що Збройні сили України зможуть нас порадувати хорошими новинами, які чекають більше 300 тисяч жителів Луганщини", - сказав Гайдай.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Британії заявили, що ЗСУ продовжують контрнаступ у Харківській області та в районі Донбасу. Нова лінія фронту проходить річкою Оскол біля адміністративного кордону Харківщини та міста Сватове Луганської області. Там знаходиться лінія логістики військ РФ. Британські розвідники сумніваються, що окупантам вдасться утримати позицію.

17 вересня сили оборони України звільнили два населених пункти в Донецькій області. Йдеться про Діброво і Щурово. Над селами встановили український прапор.

У Луганській обласній військовій адміністрації повідомили, що Росія перенесла так звані "референдуми" в, мовляв, "ЛНР".

Причиною назвали ситуацію на фронті – ЗСУ чинять тиск на позиції російських окупантів.

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