У Сумській області троє поліцейських загинули внаслідок російських авіаударів

Унаслідок атаки росіян загинули поліцейські, які несли чергування в населених пунктах.

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Поліцейські загинули внаслідок удару РФ / Колаж: Главред, фото: Facebook/denis.sisin, Pixabay

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Троє поліцейських загинули внаслідок ворожої атаки

Правоохоронці загинули в прикордонних громадах

Троє поліцейських загинули внаслідок ворожої атаки по Юнаківській громаді в Сумській області, повідомила обласна військова адміністрація.

Як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, у ніч із 31 січня на 1 лютого ворог завдав авіаудару по Юнаківській громаді.

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"Унаслідок атаки росіян загинули двоє патрульних поліцейських, які несли чергування в населених пунктах громади. Пізніше під завалами було знайдено тіло ще одного поліцейського", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА.

"Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання із захисту населення та охорони порядку в прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Главред, у Сумах російський "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Після удару в будинку були пошкоджені вікна та стіни. Було відомо, що серед постраждалих, зокрема, 7-річна дитина і 18-річний юнак (він у важкому стані).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок удару дрона по багатоповерхівці в Сумах 9 осіб було поранено, двоє - загинули. Вдалося врятувати 4 людини, серед них одна дитина. Також евакуйовано 118 осіб. Пошукові роботи тривають.

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