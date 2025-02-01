У Сумській області троє поліцейських загинули внаслідок російських авіаударів

Важливо:
- Троє поліцейських загинули внаслідок ворожої атаки
- Правоохоронці загинули в прикордонних громадах
Троє поліцейських загинули внаслідок ворожої атаки по Юнаківській громаді в Сумській області, повідомила обласна військова адміністрація.
Як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, у ніч із 31 січня на 1 лютого ворог завдав авіаудару по Юнаківській громаді.
"Унаслідок атаки росіян загинули двоє патрульних поліцейських, які несли чергування в населених пунктах громади. Пізніше під завалами було знайдено тіло ще одного поліцейського", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА.
"Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання із захисту населення та охорони порядку в прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв Главред, у Сумах російський "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Після удару в будинку були пошкоджені вікна та стіни. Було відомо, що серед постраждалих, зокрема, 7-річна дитина і 18-річний юнак (він у важкому стані).
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок удару дрона по багатоповерхівці в Сумах 9 осіб було поранено, двоє - загинули. Вдалося врятувати 4 людини, серед них одна дитина. Також евакуйовано 118 осіб. Пошукові роботи тривають.
Читайте також:
- Удар РФ по Сумах із "Торнадо": подробиці інциденту та заява Зеленського
- Окупація міста Суми: наскільки серйозною є загроза наступу ворога - Коваленко
- 60 тисяч солдатів РФ "нависли" над Сумами: Кремль готує новий удар - експерт
Що таке Національна поліція України?
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред