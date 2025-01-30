У Сумах 'Шахед' влучив у багатоповерхівку: є постраждалі

Після удару у будинку пошкоджені вікна та стіни.

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У Сумах прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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У Сумах прогриміли вибухи

Ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий будинок

Внаслідок російського удару одна людина загинула, ще одна отримала пораненння

У ніч на 30 січня у Сумах пролунали вибухи, ударний безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.

"Знову приліт. Приліт "Шахеда" по багатоквартирному будинку. Виламали стіни, жінка кричить "допоможіть", швидка на місці. Рятувальна операція триває", - повідомив він. відео дня

Близько першої години ночі він заявив, що внаслідок ворожого удару одна людина загинула, ще одна поранена.

Артем Кобзар також наголосив, що зранку 30 січня на місці удару буде розгорнутий штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У Сумській ОВА також підтвердили удар по багатоповерховому будинку.

"Сьогодні в результаті нічної атаки ворожий БПЛа влучив у житлову багатоповерхівку у місті Суми. Внаслідок атаки попередньо одна людина загинула. Рятувальна операція триває, інформація уточнюється. На місці влучання працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

В ОВА закликали дотримуватися заходів безпеки.

UPD: У Сумській міській раді спростували інформаціющодо загибелі людини, але є четверо постраждалих, серед яких 7-річна дитина та 18-річний юнак (він у важкому стані). Усіх шпиталізували.

UPD: Все ж таки одна людина загинула через влучання дрона у багатоповерхівку в Сумах, повідомили в ОВА.

Також відомо про трьох травмованих, серед яких дитина.

Shahed / Інфографіка: Главред

Наслідки удару по багатоквартирному будинку в Сумах - дивіться відео:

Удари РФ по Україні - останні новини

У середу ввечері, 29 січня, російські окупанти атакували околиці Чернігова ударними безпілотниками типу Shahed. Звуки вибухів підтвердив глава МВА Чернігова Дмитро Брижинський. У результаті атаки дроном виникла пожежа у двох нежитлових будівлях. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, 29 січня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. О 05:31 у Повітряних силах України повідомляли про рух БпЛА в напрямку столиці з північно-східного напрямку. Згодом мер Віталій Кличко написав про падіння уламків у Дарницькому районі неподалік від станції метро. Було пошкоджено огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

Як писав Главред, ввечері 28 січня, у Миколаєві під час повітряної тривоги прогримів вибух. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що було влучання по приватному підприємству.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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