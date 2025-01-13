60 тисяч солдатів РФ 'нависли' над Сумами: Кремль готує новий удар - експерт

ЗСУ на Курщині унеможливлюють ворожі плани ворога.

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Ворог хоче здійснити прорив на Курщині, щоб піти на Сумщину / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: google.maps

Ключові думки Поповича:

ЗСУ відбивають удари на Курщині

Після Курщини окупанти націлилися на Сумську область

Ворог поставив собі за ціль витіснити Збройні сили України з власної території - Курської області. Після виконання цього завдання російські окупанти планують розпочати наступ на Сумську область, заявив військовий аналітик Денис Попович в ефірі "Київ24".

"Перед наступом на Сумську область росіянам потрібно витіснити ЗСУ з Курської області. Коли це станеться - я зараз не прогнозую. На мій погляд, принаймні в лютому і далі, цілком можливо, бої в Курській області триватимуть", - сказав він. відео дня

Попович пояснив, що станом на зараз у Курській області зосереджено близько 60 тисяч солдатів-агресорів.

Як зазначає військовий аналітик, таке угруповання військ досить небезпечне.

"Припустимо, що вони (окупанти - ред.) зайдуть у Сумську область і захоплять кілька населених пунктів, як це було в Харківській області в травні. Це була тривожна історія. Припустимо, що вони візьмуть під вогневий контроль Суми, наприклад, під прямий артилерійський обстріл. Хіба це не небезпечно? Це небезпечно. Зараз ЗСУ на Курщині унеможливлюють подібні дії ворога", - додав аналітик.

Ворог хоче витіснити ЗСУ в Курській області - що відомо

Як писав Главред, на жаль, на Курщині ситуація різко погіршилася, коли почали прибувати північнокорейці. Армія КНДР масово тисне на позиції ЗСУ, знаходить слабкі місця і проривається через них.

Так, нещодавно війська КНДР здійснили спробу атаки українських позицій на Курщині. Однак, попри всі ворожі наміри, ЗСУ відбили тривалий штурм.

За даними розвідки Естонії, кожен квадратний кілометр окупованої території в Курській області обходиться агресору в середньому у 100 життів.

The Washington Post висуває думку, що вихід ЗСУ з Курської області відкриє шлях 60 тисячам російських військових. Наразі Росія та Україна ведуть напружену боротьбу за контроль над частиною Курської області Росії. Саме ця територія, ймовірно, стане ключовим пунктом переговорів у мирних переговорах.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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