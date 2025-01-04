Окупація міста Суми: наскільки серйозною є загроза наступу ворога - Коваленко

На думку Коваленка, окупанти зможуть на 3-4 кілометри зайти вглиб Сумщини.

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Експерт відповів, чи є загроза захоплення міста Суми / Коллаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Главред

На які питання дав відповідь Коваленко:

Чи існує загроза прориву Росії до міста Суми

На який максимум наступальної операції зараз спроможні окупанти

Якщо окупанти наважаться вторгнутися з Курщини в Сумську область, цілком можливо, що така "операція" ворогів з Росії буде дуже схоже на ту, що відбувається на Харківщині.

Таку думку висловив на каналі ObozUA, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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"Тобто, це напрямок на Липці, напрямок на Вовчанськ. І це декілька кілометрів від кордону, вглиб яких вони зможуть зайти. Далі гальмування, далі зупинка. Тобто це максимум, на який вони будуть спроможні, а не захоплення, наприклад, Сум…", - сказав аналітик.

Що відомо про Вовчанськ / Инфографика: Главред

За словами військово-політичного оглядача, якщо проаналізувати потенціал ворога, який зосереджений на Курщині, то його, на щастя, не вистачить для окупації міста Суми.

"Вони зможуть на 3-4 кілометри зайти вглиб Сумщини. Ще питання, чи зможуть закріпитися. Якщо зможуть, вони там і будуть залишатися та далі нікуди не зможуть рипнутися. Отже, ось такі в них можливості, не більше. Але це тільки у тому разі, якщо дійсно їм вдасться повністю повернути контроль над Курщиною", - пояснив Коваленко.

Що відбувається на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, як виявилось, оточити Покровськ для росіян мало. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розказав, що стала відома головна ціль Путіна на місто.

Окрім цього, в ISW розкрили важливі деталі щодо того, що РФ розробляє нову систему для ведення бойових дій. Вона, як зазначається, може забезпечувати командування та управління на передовій.

Також в ISW розповіли тривожний прогноз щодо загрози для Дніпропетровської області. Окупанти змістили свої цілі на Дніпропетровську область, вони використовують групи піхоти чисельністю від 2 до 20 солдатів.

Інші прогнози Коваленка:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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