У Сумах приліт у багатоповерхівку: вогонь охопив увесь будинок, серед поранених - діти

Серед постраждалих є діти, кількість поранених уточнюється, триває евакуація мешканців.

https://glavred.net/ukraine/v-sumah-prilet-v-mnogoetazhku-ogon-ohvatil-ves-dom-est-postradavshie-detali-10755866.html Посилання скопійоване

Головне:

Пізно ввечері в п'ятницю, 10 квітня, окупаційні війська РФ цинічно атакували Суми дронами-камікадзе. Російський дрон поцілив у багатоповерхівку у Сумах.

Внаслідок влучання полум'я охопило фактично весь будинок. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

відео дня

"Суми. РФ вчергове вдарила безпілотником по житловому будинку. Прицільний удар по цивільній інфраструктурі. Попередньо, є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

У Сумській МВА уточнюють, що удар припав на центральну частину міста. Внаслідок влучання загорівся нижній поверх багатоповерхівки. Є постраждалі, серед них діти, їм надають медичну допомогу.

Кількість травмованих уточнюється. Триває евакуація мешканців, територію удару заблоковано.

Зазначається, що внаслідок атаки також пошкоджено автомобілі, які знаходилися поруч із будинком, вибито значну кількість вікон. На місці працюють усі відповідні служби, повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

Нагадаємо, ввечері 10 квітня у Сумах один із ворожих дронів поцілив у дах багатоповерхівки. На місці сталася пожежа.

Як повідомляв Главред, вранці 10 квітня в Конотопі Сумської області під час атаки російських дронів пролунали вибухи. Мер міста Артем Семеніхін повідомив про "приліт" і пожежу в адміністративній будівлі та житловому будинку.

Крім того, в ніч на 9 квітня російська окупаційна армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Є пошкодження на території об'єкта критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 7 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру в Чернігівській області. Під удар потрапив Новгород-Сіверський, а також місто Прилуки. Виникли пожежі.

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред