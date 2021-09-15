У США готові посилити підтримку України в протистоянні з РФ: американський дипломат назвав умови

За словами Гербста, українцям треба вибрати, куди вони збираються рухатися - до західного світу або в Росію / Деловая столица/ Деловая столица

Колишній посол США Джон Гербст вважає, що Штати готові надати нашій країні додаткову допомогу в разі ескалації агресії Росії щодо України.

Як заявив дипломат, американська підтримка України стабільна і не тільки важлива, а критично важлива. За словами Гербста, українцям треба вибрати, куди вони збираються рухатися - до західного світу або в Росію, пише " Україна 24 ".

"Я думаю, що у них (керівництва України, - ред.) є тільки дві можливості — або підкорятися Кремлю, або працювати з Америкою і Євросоюзом по дорозі на захід. Я знаю, що є тут люди, які не зовсім розбираються в глобальній політиці і спираються на Китай. Ну, це якось нереалістично. Китай може бути економічним партнером, але ми вже бачимо, що навіть на економічних партнерів Китай досить часто тисне, коли вони висловлюються не так, як подобається Китаю", — сказав дипломат.

Також Гербст повідомив, що коли мова заходить про тиск Заходу на Україну щодо реформ в країні, то тут важливим фактором є фінансова допомога, яка без перетворень в країні працювати не буде.

Читайте такжеПотужна підтримка України і гнів Росії: США готові передати Києву системи Залізний купол-Politico"Ми готові давати економічну допомогу, але тільки якщо уряд і керівництво країни робить реформи, тому що без цих реформ ця допомога не працює", — підкреслив Джон Гербст.

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Раніше американський дипломат, колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що Вашингтон не вдасться підключити до переговорного процесу щодо Донбасу. Таку ініціативу не підтримують Німеччина, Франція і Росія.

Також ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що мінський формат не допоміг врегулювати російсько-український конфлікт на Донбасі. З цієї причини гарант має намір шукати нові варіанти вирішення збройної конфронтації на переговорах з президентом США Джо Байденом і главою РФ Володимиром Путіним.