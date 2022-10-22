Вирушили на небо: у боях з окупантами за Україну полягли два добровольці-грузини

У боях з окупантами за Україну полягли два добровольці-грузини / Facebook, скріншот з відео, https://ua.depositphotos.com

Грузинські добровольці Міхеїл Капланишвили (позивний "Міша Каплан") і Олександр Мартіашвілі загинули в лавах ЗСУ під час жорстоких боїв з російськими окупантами. Про це повідомляє Telegram-канал "Новини Грузія".

Капланішвілі загинув після чергової серії ракетних ударів окупантів на Луганщині (про що і стало відомо ввечері в п'ятницю, 21 жовтня).

Капшанішвілі був цивільним активістом, членом грузинського Антиокупаційного руху. Навесні 2022 року він відправився в Україну добровольцем.

Буквально за кілька годин до загибелі Капланішвілі опублікував на своїй сторінці в Facebook відео наслідків чергового ворожого прильоту.

У ролику він показав величезну воронку від російської ракети. І лаконічно сказав: "Ніхто не постраждав. Нас знову вигнали. Так, вони спробували відповідь".

Вранці в суботу, 22 жовтня, стало відомо про смерть ще одного грузинського добровольця ‒ 24-річного Олександра Мартіашвілі. Боєць загинув під Херсоном.

На даний момент, за грузинським джерелам, відомо про смерть на фронтах україно-російської війни 22-х добровольців з Грузії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в боях з російськими окупантами в Україні загинув доброволець ЗСУ з Грузії - Кахабер Гоголь.

"В Україні загинув ще один боєць-доброволець з Грузії. Каха Гоголь, ветеран абхазької війни (1992-93 роки – Главред), виїхав в Україну з Поті через два тижні після початку боїв. За попередніми даними, він загинув в Луганській області в результаті авіаудару", - писали грузинські джерела.

До того білоруське видання "Наша Нива" повідомляло про те, що шестеро білоруських добровольців ЗСУ з полку імені Кастуся Калиновського загинули під Лисичанськом.

Як виявилося, білоруси опинилися на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.

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