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"Я побачу це все": в РНБО видали реалістичний сценарій розпаду РФ

Ангеліна Підвисоцька
14 травня 2025, 23:27
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Представники нацменшин будуть шукати допомоги в Азії, Китаї та Європі.
'Я побачу це все': в РНБО видали реалістичний сценарій розпаду РФ
В РНБО назвав сценарій розпаду РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Що каже Коваленко:

  • РФ може розпастись на частини
  • Представники нацменшин будуть вимагати незалежності республік

Сценарій розпаду Російської Федерації є досить реалістичним. РФ може "вибухнути" парадом рухів нацменшин. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Представники цих нацменшин надалі будуть боротися за незалежність республік та шукатимуть союзників в Центральній Азії, Китаї чи навіть в Європі. А прискорити цей процес може керівництво самої Росії.

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"Наришкін, звісно, дуже поганий керівник СЗР РФ. Бо майбутній розвал Росії буде не через те, що "хтось на Заході хоче "расчлєніть", як він каже. А через таких Наришкіних, Патрушевих, Шойгу, Герасимових і Путіних, які заклади економічну та соціальну міну під Росію ... Це станеться, як тільки Путін остаточно доб‘є війною силовий апарат, що забезпечує репресивний контроль. Це роки, але з такими темпами, я можу ще побачити це все", - зазначив Коваленко.

Розпад РФ - головні новини

Раніше Главред повідомляв, в ЦПД розповіли про розпад РФ і назвали терміни. Контрольоване розділення РФ відбудеться за двох важливих умов.

Також раніше колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун зазначав, що перемир’я потрібне передусім Росії. Росії прогнозують колапс – фінансовий, енергетичний, житлово-комунальний, який може звалитися на неї вже в середині 2025 року.

Нагадаємо, Ягун зазначав, що Путіна можуть усунути одним із 3-х варіантів. З Путіним може повторитися приблизно така сама ситуація, як була зі Сталіним, коли він у певний момент вирішив провести чистку серед найближчого оточення, вважає генерал-майор СБУ.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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