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В РНБО спростували головні фейки про виїзд військовозобов'язаних чоловіків з України

14 червня 2022, 21:31

Зокрема, кажуть в РНБО, дозвіл на виїзд також можна отримати в тому випадку, якщо чоловік ще студент і навчається на денній формі у вишах за кордоном.

Прикордонник
В РНБО спростували головні фейки про виїзд вооеннозобов'язаних чоловіків з України / колаж фото ДПСУ

Центр протидії дезінформації при РНБО розвінчав найбільш популярні серед українців міфи про виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану. Про це йдеться в Telegram-каналі організація.

Співробітники ЦПД відзначають, що серед українців почала поширюватися інформація про те, що всім військовозобов'язаним чоловікам-артистам можна вільно виїжджати за кордон.

"Виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років дозволяється у випадку, якщо вони здійснюють збір та перевезення гуманітарної допомоги для українських військових, або зібрані кошти з концертів та їхніх виступів спрямовуються на потреби ЗСУ", ‒ кажуть у ЦПД.

Крім того, його співробітники розвінчали чутки про те, що чоловіків з трьома дітьми перестали випускати з країни. Але відзначили, що дозвіл на виїзд можуть отримати тільки ті батьки, у яких всі три дитини ще не досягли 18-річного віку.

Причому в разі, якщо діти народжені в різних шлюбах і у них, відповідно, різні прізвища, то це теж не вплине на можливість виїхати з України.

Далі, дозвіл на виїзд також можна отримати в тому випадку, якщо чоловік ще студент і вчиться на денній формі у вишах за кордоном.

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Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект президента Зеленського про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Як пізніше говорив профільний заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, в Україні серйозно думають дозволити тимчасово виїжджати за кордон тим військовозобов'язаним чоловікам, які працюють в IT-сфері

Як каже чиновник, зараз створюють і продумують механізм, який дозволить айтішникам короткострокові візити за кордон ‒ для розв'язання термінових робочих питань. І з обов'язковою умовою повернення в Україну.

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Автор: Єгор Бунін
РНБО новини України війна Росії та України
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