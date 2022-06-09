На Буковині контрабандисти, яких спіймали на кордоні на гарячому, отримали повістки до військкомату

Затримані контрабандисти / Facebook / zahidnuy.kordon

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією прикордонники затримали групу контрабандистів, якому вручили повістки до військкомату.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, 8 червня, прикордонники Чернівецького загону затримали десять контрабандистів, які чекали партію сигарет для доставки на територію Румунії.

Зазначається, що порушниками виявилися чоловіки віком 17-35 років з прикордонного села Красноїльськ.

При цьому всім порушникам, крім неповнолітнього, вручили військові повістки. Прикордонники оформили на затриманих протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України.

"Враховуючи гарний фізичний стан порушників, їхню любов до камуфльованого одягу, правоохоронці повідомили про них військкомат. За наявною інформацією, всі порушники кордону, крім 17 — річного юнака, вже проходять медичний огляд для призову по мобілізації", - йдеться в повідомленні.

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