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МВС про роздачу повісток усім підряд: "досить ганебної самодіяльності"

19 травня 2022, 18:23

У МВС заявляють, що в Україні достатньо резервістів, які хочуть воювати та знищувати окупантів.

МВС закликало військкомати припинити масову роздачу повісток / skvira.com

Військкомати не мають законного права масово вручати повістки всім підряд. У МВС закликали не робити цього. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, повідомляє 24 канал.

Він заявив, що в Україні достатньо резервістів, однак у військкоматах необхідно навести порядок. Андрусів назвав масове вручання повісток "ганебною самодіяльністю військкоматів", через яку багато людей не хочуть йти на передову.

"Не можна "гребти" всіх підряд, бо багато мотивованих людей... Ці роздачі повісток є незаконними, адже людям вручають повістки без розуміння ситуації. Можливо, в якогось чоловіка 3 дітей, можливо, він інвалід тощо. Не можна вручати повістки на вулицях",– наголосив Андрусів.

На українських позиціях необхідно провести ротації, адже військові можуть психологічно не витримати такого навантаження.

Андрусів вважає, що роздавати повістки можна, наприклад, бійцям із добровольчих формувань, де є люди, які хочуть воювати з перших днів вторгнення.

У МВС вважають мотивацію солдата найбільшою зброєю, бо такий солдат "навіть з радянським озброєнням буде показувати результат, а немотивований навіть з "Джавеліном" цього зробити не зможе".

Військкоматам необхідно підняти якість мобілізації, а не кількість.

читайте такожМобілізація в Україні: що загрожує призовнику за неприбуття за повісткою

Нагадаємо, на Закарпатті будуть судити військовозобов'язаного чоловіка, який ухилився від мобілізації. Житель міста Перечин пройшов військово-лікарську комісію, за висновками якої його визнали придатним до служби в армії. Натомість чоловік передумав їхати до військової частини та втік. Тепер йому загрожує до п'яти років за ґратами.

Також ми повідомляли, що в Україні можуть продовжити військове положення та терміни проведення загальної мобілізації. Відповідний указ Володимир Зеленський направив на розгляд у парламент. Указ передбачає продовження термінів мобілізації та військового положення на 90 діб до 23 серпня.

Детальніше прочитати про те, хто не потрапить під призов під час нової хвилі мобілізації, можна ТУТ.

Інші новини:

мобилизация війна в Україні повестка російське вторгнення
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