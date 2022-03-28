"У Сирії такого не було": російські окупанти скаржаться, що війна в Україні стала нестерпною

Військових РФ годують обіцянками про швидку ротацію / Фото Reuters

Російська армія готова тікати з України. Щоб її утримати, Кремль придумує нові "обіцянки". Про це свідчить чергова порція телефонних розмов загарбників, які вдалося перехопити Службі безпеки України.

"Спочатку загарбникам обіцяли триденний переможний марш. Згодом рашисти тримали своїх воїнів обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – що 25-го. Однак реальної можливості провести ротацію так і не знайшли, а для тих, хто під тиском українських захисників поступово втрачає надію, придумали нову дату - "кінець місяця", - йдеться в повідомленні СБУ в Facebook.

У розмові з дружиною один з окупантів каже: "...паніка якась. Не можу більше.... Я тут нікому не потрібен...""

Він просить її ще раз запитати командування його військової частини, коли все ж таки планується ротація.

"Дев'ятнадцятого нас повинні були поміняти. Дев'ятнадцяте число пройшло, а вони нічого не думають", - говорить російський військовий.

За його словами, подальше перебування на війні в Україні для нього є просто нестерпним.

"Кожного разу я прокидаюся з такою радістю, що я прокинувся. У Сирії такого не було. Ти розумієш? У Сирії... моментів таких навіть не було", - сказав окупант дружині.

Як повідомляв Главред, російські окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС ще 24 лютого - в перший день війни Росії проти України - викопали окопи в Рудому лісі в зоні ЧАЕС. Це найстратегічніший об'єкт Чорнобильської зони. Сьогодні ця територія як і раніше небезпечна. У військових РФ підвищилися шанси отримати опромінення.

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